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Thể thao

Martinez chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo Man United

Kiều Khanh

TPO - Trung vệ Lisandro Martinez đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo Man United vì không tăng cường lực lượng sau khi đội bóng giành quyền tham dự UEFA Champions League.

Trận thua 0-2 trước Atletico Madrid đồng nghĩa với việc Man United đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Chiến thắng gần nhất của họ là trước nhà vô địch Azerbaijan, Sabah FK, vào ngày 10/9. Trận thắng duy nhất còn lại của họ trong mùa giải này là trước tân binh Ipswich tại Old Trafford, trận đấu mà họ đã phải lội ngược dòng.

Sau thất bại trước Atletico Madrid, trung vệ Lisandro Martinez đã có những phát biểu gay gắt nhắm đến ban lãnh đạo của Man United. "Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời vừa qua, và giờ đây chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa vào việc cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Man United cần thêm những nhân sự chất lượng để cạnh tranh, bởi các đội bóng khác cũng đang tăng cường lực lượng mạnh mẽ", Martinez chia sẻ.

Lisandro Martinez chỉ trích ban lãnh đạo Man United.
Lisandro Martinez chỉ trích ban lãnh đạo Man United.

"Atletico sở hữu một đội hình xuất sắc và họ xứng đáng giành chiến thắng hôm nay. Tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa vào việc đầu tư. Chắc chắn là vậy. Tôi mong đợi nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Phải thẳng thắn mà nói, bản thân các cầu thủ cần nỗ lực hơn, nhưng điều quan trọng không kém là phải xây dựng được một đội hình đủ mạnh để sẵn sàng cho những trận cầu như thế này. Tối nay, thật dễ để đổ lỗi cho huấn luyện viên hay chỉ trích các cầu thủ, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận cả những khía cạnh khác nữa".

Việc không chiêu mộ được tiền đạo hỗ trợ cho Benjamin Sesko hay tạo ra sự cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái với Luke Shaw là những vấn đề nổi cộm trong mùa hè này của Man United. Đội chủ sân Old Trafford đã chi tới 155 triệu bảng cho ba tiền vệ trung tâm, thay vì đầu tư vào bất kỳ vị trí nào khác.

"Bạn không thể cứ mãi thay đổi huấn luyện viên hết lần này đến lần khác", Martinez chia sẻ thêm. "Còn những khía cạnh khác thì sao? Tôi không thể nói thêm gì nữa.

"Mùa giải trước, chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ; chúng tôi đã xây dựng nền tảng để tạo nên một đội bóng tuyệt vời".

Những phát biểu của Martinez gợi nhớ đến những nhận xét tương tự mà người đồng đội ở hàng thủ tuyển Argentina, Cristian Romero từng đưa ra nhắm vào ban lãnh đạo Tottenham ở mùa giải trước. Trớ trêu thay, Romero lại khoác áo Atletico trong trận đấu gặp Man United sau khi chuyển đến Tây Ban Nha vào mùa hè. Lisandro Martinez còn một năm trong hợp đồng với United và vẫn chưa đồng ý gia hạn.

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#Man United #MU #Lisandro Martinez #Champions League #Atletico Madrid vs Man United #Chỉ trích

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