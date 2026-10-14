Arsenal thắng trận thứ 14 liên tiếp ở vòng bảng Champions League

TPO - Arsenal phải chờ đến phút 64 mới phá vỡ thế bế tắc trước Lille, nhưng sau đó chỉ mất thêm 7 phút để ghi hai bàn, ấn định chiến thắng 3-0 tại Emirates. Kết quả này giúp Pháo thủ nối dài mạch thắng ở vòng bảng Champions League lên 14 trận liên tiếp.

Tiếp đón Lille, HLV Mikel Arteta thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gần nhất của Arsenal. Sự thiếu vắng Piero Hincapie cùng Martin Zubimendi vì chấn thương, kết hợp với việc cất bộ ba Martin Odegaard, Bukayo Saka và Kai Havertz trên ghế dự bị, khiến hệ thống tấn công của đội chủ nhà vận hành trật nhịp trong nửa đầu trận đấu.

Arsenal (áo đỏ) đã trải qua hơn một nửa thời gian trận đấu bế tắc trước Lille.

Sự bế tắc của Pháo thủ thể hiện rõ qua màn trình diễn lúng túng của Viktor Gyokeres cùng những cú dứt điểm thiếu chính xác từ Mikel Merino hay Bruno Guimaraes. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Lille dưới sự dẫn dắt của HLV Davide Ancelotti cũng giăng ra một thế trận phòng ngự kỷ luật và chặt chẽ.

Đội khách thậm chí đã làm rung lưới David Raya sau cú sút của Ayase Ueda ở phút 24, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước khi bóng đến chân tiền đạo người Nhật Bản, đồng đội Hakon Haraldsson của anh đã việt vị.

Nhận thấy ngòi nổ Noni Madueke bị cô lập dù hoạt động rất năng nổ bên cánh phải, HLV Arteta chuẩn bị tung các ngôi sao chủ lực vào sân. Nhưng trước khi sự thay đổi người diễn ra, nút thắt của trận đấu đã được gỡ bỏ ở phút 64.

Xuất phát từ đường chuyền của Madueke, hậu vệ Jurrien Timber có pha xử lý một chạm đẳng cấp trước khi tâng bóng tinh tế qua đầu thủ thành Berke Ozer. Pha bóng đậm chất nghệ thuật hậu vệ người Hà Lan giúp Arsenal phá vỡ thế bế tắc sau hơn một giờ thi đấu, đồng thời buộc Lille phải rời bỏ phần nào cách tiếp cận thận trọng trước đó.

Jurrien Timber tung cú bấm bóng tinh tế, đánh bại thủ thành của Lille.

Thế trận cởi mở hơn đã được Arsenal tận dụng hoàn hảo nhờ màn tỏa sáng của các cầu thủ vào thay người. Bukayo Saka vào sân từ phút 65 và chỉ mất đúng hai phút để kiến tạo cho Eberechi Eze nhân đôi cách biệt bằng cú đệm bóng một chạm chân trái gọn gàng. Đến phút 71, Saka tự mình ghi bàn thứ ba sau đường chuyền của Havertz, khép lại chuỗi tấn công hiệu quả của đội chủ nhà.

Chỉ trong 7 phút, Arsenal chuyển từ thế trận bế tắc sang lợi thế cách biệt 3 bàn, khiến mọi hy vọng giành điểm của Lille gần như chấm dứt. Với riêng Saka, pha lập công trước Lille giúp anh chạm mốc 19 bàn thắng tại cúp châu Âu cho Arsenal và vươn lên đứng thứ hai trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB ở đấu trường châu lục, chỉ sau huyền thoại Thierry Henry (42 bàn).

Đánh bại Lille 3-0, Arsenal không chỉ giành trọn vẹn 3 điểm mà còn kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng với 14 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng Champions League. Ở chiều ngược lại, Lille phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại vòng bảng Champions League mùa này và rơi xuống vị trí thứ 32 trên 36 đội trên bảng xếp hạng.

Đoàn quân của HLV Davide Ancelotti còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành được kết quả tốt hơn trước các đối thủ hàng đầu châu lục, bởi trận thua Arsenal cho thấy hạn chế lớn của Lille trong khả năng tấn công. Tại Emirates, đội bóng Pháp đã có lần thứ hai trong lịch sử không tung ra được cú sút nào trúng đích trong một trận đấu Champions League, kể từ sau trận thua Bayern Munich hồi tháng 10/2012.