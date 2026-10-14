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Đẳng cấp châu Á và thiệt thòi của bóng đá Đông Nam Á tại đấu trường C1

Đặng Lai

TPO - Dù AFC Champions League Elite mới qua 2 lượt trận nhưng có thể nhận ra vẫn còn một khoảng cách lớn giữa các CLB Đông Nam Á so với nhóm tinh hoa. Vì trong số 5 đại diện, có tới 4 đứng ở nhóm cuối và 3 trong số này chưa giành nổi điểm nào.

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Đông Nam Á đang tụt lại

Khi bước ra sân chơi AFC Champions League, bóng đá Đông Nam Á từng mang theo sự kỳ vọng lớn lao khi có tới 5 đại diện góp mặt ở giai đoạn phân hạng mùa này. Con số 5 là lớn nhất trong lịch sử kể từ khi giải đấu diễn ra theo thể thức mới. Đông Nam Á đạt được điều đó nhờ thắng lợi ở loạt play-off của Công an Hà Nội.

Thế nhưng, sau hai lượt trận đầu tiên, bức tranh thực tế lại phủ lên một gam màu kém triển vọng. Khoảng cách về đẳng cấp, kinh nghiệm và tính thực dụng giữa các đại diện Đông Nam Á với phần còn lại của khu vực Đông Á - nơi hội tụ những thế lực sừng sỏ từ Nhật Bản, Hàn Quốc - một lần nữa hiện rõ. Việc có tới 4 trong số 5 đại diện ASEAN ở nhóm cuối bảng xếp đã chỉ ra giới hạn chuyên môn khi bơi ra biển lớn châu lục.

Nhìn vào nhóm 4 đội này, điểm chung là họ chưa thắng được trận nào. Buriram có 1 điểm còn 3 cái tên gồm Port FC, Ratchaburi và Công an Hà Nội toàn thua. Điểm sáng mong manh đến từ Buriram United, song ngay cả điểm số ấy cũng chỉ nhờ trận hòa trước chính Johor Darul Ta'zim - một người quen cùng khu vực Đông Nam Á.

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Cả CAHN lẫn Buriram đều chưa thắng

Nói cách khác, khi gặp nhau trong khuôn khổ "nội bộ" ASEAN, họ có thể lấy điểm của nhau, nhưng hễ chạm trán các thế lực Đông Á, sự chênh lệch lập tức bộc lộ. Port FC đang đuối ngay từ chặng khởi đầu vì không chỉ thua ở AFC Champions League Elite, họ cũng thua ở các mặt trận khác vì không thể kham nổi lịch thi đấu dày đặc (trắng tay 3/4 trận gần nhất). Với Ratchaburi, đội bóng này cũng tương tự với việc thắng 1/5 trận vừa qua, thậm chí nhận tới 6 bàn thua ở lượt đầu trước Shanghai Port.

Tiếc nuối cho Công an Hà Nội

Trong bức tranh chung có phần trầm lắng ấy, Công an Hà Nội (CAHN) lại để lại những cảm xúc đan xen giữa sự tiếc nuối và niềm hy vọng. Đại diện của LPBank V.League 1 bước vào đấu trường khắc nghiệt này với tinh thần không hề e sợ. Suốt hai lượt trận vừa qua, lối chơi của CAHN không hề bị lép vế hay co cụm chịu trận.

Các học trò của HLV Mano Polking đã duy trì cự ly đội hình kỷ luật, chủ động pressing và nhiều thời điểm tạo ra một thế trận giằng co sòng phẳng trước những đối thủ có đẳng cấp vượt trội đến từ Nhật Bản. Trận đầu, dù thua 1-4 nhưng họ không hề lép vế, thậm chí dứt điểm hơn hơn Gamba Osaka. Đến lượt 2 vào tối 13/10, đại diện Việt Nam thua tiếc nuối Kashima Antlers vì bàn phản lưới.

Công an Hà Nội đã kiểm soát bóng tự tin, triển khai các mảng miếng ban bật nhanh và thoát pressing tương đối nhịp nhàng. Thực tế trên sân cho thấy, nếu chỉ xét về thế trận tổng thể trong 90 phút, CAHN hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu khi không cho đối phương áp đặt một chiều.

Sự nghiệt ngã của đấu trường đỉnh cao châu lục nằm ở chỗ: thế trận đẹp mắt không thể bù đắp cho sự chuẩn xác ở những mét cuối cùng trước khung thành. Điểm hạn chế của CAHN sau 2 lượt trận chính là khâu dứt điểm và khả năng đưa ra quyết định ở 1/3 cuối sân.

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Đội bóng thủ đô tạo ra không ít cơ hội mười mươi từ các pha dàn xếp biên hay những tình huống chọc khe trung lộ xé toang hàng thủ đối phương, nhưng các tiền đạo lại tỏ ra nóng vội hoặc thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

Sự chênh lệch đẳng cấp ở cấp độ AFC nằm chính ở thước đo hiệu quả ấy. Các đội bóng hàng đầu có thể chỉ cần nửa cơ hội để định đoạt số phận trận đấu, trong khi đối thủ của họ lại phung phí những cơ hội ngon ăn.

Sự nỗ lực và tính kỷ luật chiến thuật của CAHN là minh chứng cho thấy bóng đá Đông Nam Á không còn thua thiệt quá xa về tư duy chơi bóng hay thể lực cơ bản. Dẫu vậy, để thu hẹp khoảng cách điểm số thực tế trên bảng xếp hạng, bản lĩnh lạnh lùng và sự tinh quái ở khâu giải quyết bàn thắng vẫn là điều mà các đại diện Đông Nam Á – từ Buriram, Ratchaburi cho tới CAHN – phải nhanh chóng hoàn thiện ở chặng đường phía trước.

Thêm nỗi thất vọng AFF

Nếu tính thêm Adelaide United, CLB của Australia (trực thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á) thì nỗi thất vọng của các đại diện AFF còn đậm nét hơn. Qua 2 lượt, Adelaide United thua cả 2, nhận tới 10 bàn thua. Với trung bình 5 bàn thua/trận, đây là đội bóng đang xếp ở đáy BXH khu vực miền Đông và cũng là đội nhận nhiều bàn thua nhất toàn bộ giải đấu.

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BXH CÚP C1 CHÂU Á KHU VỰC PHÍA ĐÔNG

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#bóng đá Đông Nam Á #AFC Champions League #đẳng cấp #đội tuyển Việt Nam #Buriram #Công an Hà Nội #Đông Á

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