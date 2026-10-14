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Giải trí

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Doãn Quốc Đam khiến khán giả khóc hết nước mắt

Ngọc Ánh

TPO - Từ vai người chồng vũ phu khiến khán giả phẫn nộ ở tập 1 và người cha bật khóc khi chia tay vợ con trong tập 2 "Căn nhà không mái che", Doãn Quốc Đam tạo nên những cảm xúc trái ngược. Phân cảnh ly hôn của nhân vật Bình khiến nhiều người xem rơi nước mắt, đồng thời dành lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên.

Vai phụ gây chú ý

Trong phim Căn nhà không mái che, Doãn Quốc Đam vào vai Bình, chồng của Hạnh (Huyền Lizzie). Bình nghiện rượu, cờ bạc, nợ nần và thường xuyên đánh đập vợ, khiến cuộc sống của Hạnh cùng hai con là Thơ (Thu Hà Ceri) và Khang (Minh Xíu) chìm trong bất ổn.

Ngay tập mở màn, Bình khiến người xem phẫn nộ với những trận đòn tàn nhẫn dành cho vợ. Hạnh bị đánh đến mức dập lá lách, phải nhập viện cấp cứu. Chứng kiến mẹ liên tục chịu đựng bạo lực, Thơ tìm cách giúp mẹ chấm dứt cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, Bình tiếp tục nổi giận, thậm chí cầm dao đe dọa vợ trước mặt các con.

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Sau loạt phân cảnh khiến người xem căm giận, Doãn Quốc Đam bất ngờ có màn thể hiện giàu cảm xúc trong cuộc chia tay giữa Bình và vợ con.

Doãn Quốc Đam thể hiện sự hung hãn của Bình qua ánh mắt dữ dằn, giọng nói cộc cằn và những thay đổi tâm lý đột ngột. Nhân vật có thể xuống giọng cầu xin vợ giúp đỡ nhưng lập tức trở nên đe dọa khi không đạt được mục đích.

Sang tập 2 phát sóng tối 13/10, Bình yêu cầu Hạnh đưa 90 triệu đồng để trả nợ, đổi lấy chữ ký vào đơn ly hôn. Anh ta viện lý do bị chủ nợ chặt một ngón tay, sau đó nhắc đến nguy cơ hai con bị liên lụy để gây sức ép với vợ.

Để có tiền, Hạnh phải rút sổ tiết kiệm, bán đàn lợn, vay mượn người quen và lấy cả số vàng mẹ ruột để lại. Đó vốn là tài sản cô muốn dành làm của hồi môn cho con gái.

Sau hàng loạt phân cảnh khiến người xem căm giận, Doãn Quốc Đam bất ngờ có màn thể hiện giàu cảm xúc trong cuộc chia tay giữa Bình và ba mẹ con Hạnh.

Khi thủ tục ly hôn hoàn tất, Bình trách con gái vì cho rằng Thơ hẳn rất vui khi bố mẹ chia tay. Tuy nhiên, cô bé bật khóc, khẳng định mình không ghét bố mà chỉ thương mẹ. Dù từng chứng kiến bố đánh đập mẹ, Thơ vẫn mong ông thay đổi, sống tốt và giữ gìn sức khỏe.

"Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ, bố nhé!", lời dặn của con gái khiến Bình không kìm được nước mắt. Người đàn ông từng hung hăng, liên tục đe dọa vợ giờ đây nghẹn ngào nhắc lại lần đánh con gái: "Bố có lỡ đánh con một cái, có đau không? Bố xin lỗi!".

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Doãn Quốc Đam gây chú ý dù chỉ đóng vai phụ.

Sau đó, Bình xin được ôm Hạnh lần cuối. Anh dặn ba mẹ con giữ gìn sức khỏe rồi bật khóc: "Anh xin lỗi ba mẹ con".

Tiếng khóc ngắt quãng, giọng nói nghẹn lại cùng vẻ lúng túng khi đối diện vợ con khiến phân cảnh chia tay trở thành một trong những đoạn phim gây xúc động nhất tập 2.

Khán giả khóc cùng Doãn Quốc Đam

Trên mạng xã hội, phân cảnh Bình chia tay vợ con nhận được nhiều bình luận. Không ít khán giả thừa nhận họ đã khóc khi chứng kiến cuộc đối thoại giữa người cha và con gái. Trích đoạn Bình chia tay vợ con trên fanpage của VTV nhận gần 30.000 lượt thích và hơn 1.000 bình luận khen diễn xuất của Doãn Quốc Đam.

Khán giả cho biết không cầm được nước mắt khi cả bốn diễn viên đóng đều rất đạt, chạm đến cảm xúc. Khán giả Đào Thu Hằng nhận xét: "Phân đoạn lấy đi bao nước mắt của những khán giả xem truyền hình! Quá xuất sắc!".

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Từ những phân cảnh Bình hành hung vợ ở tập đầu, khi nam diễn viên thể hiện một nhân vật khiến người xem căm ghét đến phân đoạn chuyển biến về tâm lý đều thuyết phục người xem.

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Căn nhà không mái che lấy bối cảnh vùng quê trung du Bắc bộ những năm 2009 - 2010, xoay quanh cuộc sống của nhân vật Hạnh.

Một số người xem cho rằng câu chuyện phản ánh những góc khuất có thật trong đời sống gia đình.

Bình không phải nhân vật trung tâm của Căn nhà không mái che. Nhưng biến cố do nhân vật này gây ra là nguyên nhân trực tiếp khiến Hạnh phải tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân và bắt đầu cuộc sống mới.

Điểm đáng chú ý trong cách thể hiện của Doãn Quốc Đam là sự đối lập giữa hai trạng thái tâm lý. Khi đối diện vợ, Bình thường dùng sự hung hăng để áp đặt. Nhưng trước nước mắt của con, nhân vật bộc lộ sự yếu đuối và ân hận.

Căn nhà không mái che là lần thứ ba Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie đóng chung sau Hồ sơ cá sấuThương ngày nắng về, nhưng là lần đầu họ vào vai vợ chồng.

Trong nhiều phim giờ vàng trước đó, Doãn Quốc Đam cũng chỉ đóng vai phụ nhưng đều gây ấn tượng mạnh.

Sinh năm 1988 tại Thái Nguyên, Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ở mảng phim truyền hình giờ vàng phía Bắc. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ những vai phụ và dần khẳng định vị trí nhờ khả năng hóa thân đa dạng.

Doãn Quốc Đam để lại dấu ấn qua nhiều phim giờ vàng như Quỳnh búp bê, Người phán xử, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Phố trong làng, Đấu trí, Thương ngày nắng về, Làng trong phố, Gia đình mình vui bất thình lình, Độc đạo... Năm 2025, nam diễn viên gây chú ý trong phim điện ảnh Truy tìm Long Diên Hương.

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#Doãn Quốc Đam #Căn nhà không mái che #diễn xuất #bạo lực gia đình #ly hôn #phim truyền hình #tâm lý

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