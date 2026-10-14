Hoa hậu Việt Nam 2026 lên xu hướng tìm kiếm

TPO - Sau đêm chung khảo tại Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trong nhóm xu hướng tìm kiếm trên Google. Top 25 cô gái tiếp tục hành trình trưởng thành dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ và Cống hiến, sẵn sàng kế thừa danh hiệu từ đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Ngày 13/10, Google Trends ghi nhận từ khóa “Hoa hậu Việt Nam” đạt hơn 2.000 lượt tìm kiếm, tăng 1.000%, xuất hiện trong nhóm xu hướng tìm kiếm tại Việt Nam. Trong các truy vấn liên quan, “Hoa hậu Việt Nam 2026” và “Chung kết hoa hậu Việt Nam tổ chức khi nào” nằm ở những vị trí đầu.

Từ kết quả đêm chung khảo toàn quốc diễn ra ở Hải Phòng, khán giả đang sôi nổi thảo luận, dự đoán vị trí Top 5, làm nóng chặng nước rút của hành trình Miền Hương Sắc.

Khán giả sôi nổi dự đoán hoa hậu

Đêm chung khảo ngày 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng có khoảng 3.000 khán giả trực tiếp theo dõi, cùng hàng triệu người xem qua các nền tảng trực tuyến. Từ phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội, thí sinh có cơ hội thuyết phục khán giả bằng những bước đi, biểu cảm và khả năng làm chủ sân khấu.

Khi 25 gương mặt đi tiếp đã được gọi tên, sự quan tâm chuyển sang những ứng viên có khả năng tiến xa, tạo bất ngờ ở chung kết. Trên các fanpage sắc đẹp, trong những trao đổi của phóng viên theo dõi lĩnh vực hoa hậu và cả khán giả, danh sách dự đoán Top 5, thậm chí Top 3 bắt đầu xuất hiện.

Đi kèm phần thể hiện trên sân khấu chung khảo rực rỡ ở Hải Phòng, giới chuyên môn và khán giả đưa dự đoán dựa trên việc đối chiếu với học vấn, khả năng giao tiếp và sự thể hiện của thí sinh trong gần hai tháng ở nhà chung.

Tâm điểm của những dự đoán vẫn là chất lượng thí sinh. Học thức, vẻ đẹp nguyên bản được khán giả đánh giá cao, cùng sự chờ đợi mỗi cô gái thể hiện dấu ấn riêng.

Khán giả đưa ra nhiều bảng bình chọn Top 5, sau màn thể hiện rực rỡ của thí sinh ở đêm chung khảo toàn quốc.

Đại học Ngoại thương có ba đại diện vào chung kết, nhưng mỗi người mang theo thế mạnh khác nhau. Lê Phương Nghi sinh năm 2006, là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025, đạt IELTS 7.5. Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, tốt nghiệp loại xuất sắc sau 3 năm rưỡi.

Thí sinh Đinh Diệu Anh (2003) được quan tâm với thành tích hoàn thành hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại với kết quả xuất sắc và giỏi. Bùi Minh Phương đến Hoa hậu Việt Nam 2026 trong tâm thế "học sinh xuất sắc", gây ấn tượng với thành tích tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), có IELTS 8.0, đạt kết quả AAA* ở chương trình Cambridge A Level.

100% thí sinh bước tiếp vào chung kết đều có nền tảng học vấn ấn tượng, làm nổi bật trụ cột Văn hóa - Trí tuệ. Từ Bùi Mai Linh, Hoàng Thị Hà Phương của Đại học Kinh tế Quốc dân; Lưu Phương Anh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trần Xuân Khánh Linh của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam... đều tạo dấu ấn riêng.

Độ tuổi trải rộng từ Phạm Vân Hà sinh năm 2008 đến Lưu Phương Anh sinh năm 2002. Ở tuổi 18, Vân Hà có IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2 cùng thành tích học sinh giỏi. Xuất phát điểm, mức độ từng trải khác nhau tạo nên những câu chuyện riêng.

Việc đa dạng độ tuổi, thành tích học tập làm sôi nổi cuộc đua chạm đến vương miện danh giá. Khán giả có cơ sở để chờ đợi thí sinh vận dụng kiến thức, trải nghiệm vào cách ứng xử, hành động trong chặng tiếp theo.

Trước đó, giám khảo Đỗ Mỹ Linh đánh giá mặt bằng năm nay đồng đều nhất trong những mùa cô từng chấm. Phỏng vấn kín, khi thí sinh để mặt mộc và trao đổi trực tiếp, giúp giám khảo hiểu hơn con người phía sau hình ảnh sân khấu.

Chặng nước rút chọn ra Hoa hậu Việt Nam

Top 25 thí sinh gấp rút trở lại lịch ghi hình truyền hình thực tế từ ngày 12/10. Chặng mới đặt ra yêu cầu làm rõ hơn thế mạnh, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng của mỗi cô gái.

Thành phố Hải Phòng tiếp tục trở thành không gian để các cô gái trải nghiệm, từ điểm đến du lịch đến làng nghề, di tích và các cơ sở chăm sóc cộng đồng. Tại làng gốm Chu Đậu, thí sinh quan sát quy trình chế tác đồ gốm, trải nghiệm yếu tố văn hóa thông qua trang phục truyền thống của Việt Nam.

Giá trị Văn hóa, Cống hiến được đẩy mạnh, rèn giũa thí sinh để tìm ra chủ nhân xứng đáng cho các danh hiệu đại sứ và vương miện danh giá.

Từ những trang phục, món đồ thủ công, thí sinh tiếp cận công sức của nghệ nhân và giá trị truyền thống. Trải nghiệm tạo chất liệu để các cô gái hiểu, kể lại câu chuyện văn hóa.

Ngày 13/10, Top 25 dâng hương tại Bến tàu không số K15 ở Đồ Sơn. Hành trình nhân ái còn có Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng và Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Khi lắng nghe câu chuyện của những người đi trước, gặp gỡ các hoàn cảnh cần được sẻ chia, thí sinh có thêm trải nghiệm để suy nghĩ về trách nhiệm, tính cống hiến.

Đồi Rồng tiếp tục là nơi rèn khả năng trình diễn, giúp các cô gái hoàn thiện bản thân. Họ cũng có thêm trải nghiệm với bảo vệ biển và hệ sinh thái ven biển. Các hoạt động cộng đồng, giao tiếp, trình bày quan điểm giúp khán giả nhìn rõ hơn tư duy, cách ứng xử của từng người.

Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến được cụ thể hóa qua những việc thí sinh tham gia. Ban chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, chuẩn bị cho chung kết ngày 7/11 tại Hải Phòng. Công chúng cũng có thêm căn cứ theo dõi sự trưởng thành của từng ứng viên.

Sự đồng hành của khán giả còn thể hiện ở hơn 1.000 câu hỏi ứng xử gửi về ban tổ chức tính đến trưa 13/10 sau vài ngày phát động. Nhiều câu hỏi bám sát chủ đề “Miền Hương Sắc”, đề cập vẻ đẹp tâm hồn, bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Những vấn đề thời sự và trách nhiệm của một hoa hậu trong đời sống hiện đại cũng được công chúng đặt ra.

Từ các câu hỏi gửi về, ban tổ chức lựa chọn nội dung cho phần thi ứng xử của Top 5 tại chung kết.