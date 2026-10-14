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Hoa hậu

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25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam chuẩn bị bữa cơm tri ân cựu chiến binh

Đỗ Quyên - Hoàng Tuyên

TPO - Từ chuẩn bị bữa cơm đến pha nước thuốc ngâm chân cho các cựu chiến binh, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ lòng biết ơn bằng những việc làm cụ thể tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng.

Hành động ấm áp

Sau lễ dâng hương tại Bến tàu không số K15 sáng 13/10, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 di chuyển đến Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. Tại đây, các cô gái tham gia chuẩn bị bữa cơm, phối hợp nhân viên điều dưỡng chăm sóc, trò chuyện với các cựu chiến binh.

Chậu, khăn, ghế được chuẩn bị, chỗ ngồi được sắp xếp để đón các bác cựu chiến binh. Theo hướng dẫn của điều dưỡng, các thí sinh pha nước thuốc ngâm chân. Nhân viên trung tâm kiểm tra lại trước khi các bác sử dụng.

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Các thí sinh chuẩn bị chậu, khăn và pha nước thuốc ngâm chân theo hướng dẫn của điều dưỡng. Nhân viên trung tâm kiểm tra lại nước trước khi các cựu chiến binh sử dụng. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Từng công việc nhỏ đều cần sự chú ý. Các cô gái làm theo chỉ dẫn của người có chuyên môn, cùng chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Các cô gái cũng dành thời gian ngồi bên, lắng nghe câu chuyện của những người lính.

Những câu hỏi về thời quân ngũ, tình đồng đội, kỷ vật và cuộc sống hôm nay mở ra nhiều câu chuyện xúc động.

“Khi lấy chậu, chuẩn bị khăn và pha nước theo hướng dẫn của các cô điều dưỡng, em thấy mình có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng những việc rất nhỏ. Em mong các bác cảm nhận được sự quan tâm của chúng em", thí sinh Phạm Lê Ái Linh chia sẻ.

Các thí sinh sau đó vào bếp, cùng chuẩn bị bữa cơm cho các cựu chiến binh. “Được góp tay chuẩn bị bữa cơm cho các bác, em rất vui. Việc mình làm không lớn, nhưng em muốn tự tay làm điều gì đó để chăm sóc những người đã đi qua chiến tranh, cho chúng em cuộc sống hòa bình hôm nay", thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh chia sẻ.

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Các cô gái cùng góp sức chuẩn bị bữa cơm cho cựu chiến binh tại trung tâm, bày tỏ sự quan tâm và lòng biết ơn bằng những việc làm cụ thể. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Chuyện những người ra trận ở độ tuổi 20

Trong phần giao lưu, các thí sinh cùng ngồi nghe, luân phiên hỏi các cựu chiến binh về những năm tháng quân ngũ, các trận đánh, kỷ vật và tình đồng đội.

Qua lời kể của các cựu chiến binh, những năm tháng chiến tranh hiện lên với nhiều gian khổ. Có người từng phá đá mở đường, bảo đảm đường đi cho bộ đội. Có người trải qua những cuộc hành quân dài ngày, mang trên vai hàng chục cân quân tư trang, ăn không đủ no.

Những trận đánh ác liệt, sự thiếu thốn trong sinh hoạt và mất mát đồng đội là ký ức còn theo họ đến hôm nay. Ở tuổi 18-20, nhiều người lên đường với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, gác lại mong muốn riêng.

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Các thí sinh không kìm được nước mắt khi nghe những người lính kể về các trận đánh, những chặng hành quân gian khổ và đồng đội đã không trở về. Nhiều người ra trận khi mới 18-20 tuổi, để lại tuổi trẻ ở lại chiến trường. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Trở về trong hòa bình, bước sang tuổi xế chiều, điều khiến các cựu chiến binh xúc động vẫn là nỗi nhớ đồng đội. Có những người đã đi cùng nhau qua bao gian khó nhưng không thể cùng trở về. Có người ngã xuống khi ngày chiến thắng đã rất gần.

Ông Vũ Huy Sĩ, nhập ngũ năm 1965 khi mới 18 tuổi, gửi tới các thí sinh lời chúc học tập tốt, trưởng thành và đóng góp cho đất nước. Từng trải qua chiến đấu, sau này trở thành giáo viên trường sĩ quan, ông mong thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, làm tốt công việc của mình trong thời bình.

Điều các cựu chiến binh nhắn nhủ các cô gái không chỉ gắn với kết quả tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau cuộc thi, khi trở về học tập, làm việc, mỗi người vẫn có thể đóng góp bằng kiến thức, khả năng và trách nhiệm của mình.

Yến Trang cho biết cô xúc động khi trực tiếp nghe các cựu chiến binh kể chuyện. “Có những câu chuyện các bác vẫn nhớ sau mấy chục năm, nhất là về đồng đội, những trận đánh ác liệt. Em muốn dành thời gian nghe nhiều hơn, bởi với chúng em đó là lịch sử", Nguyễn Yến Trang nói.

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Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, khép lại buổi thăm hỏi với nhiều câu chuyện và lời căn dặn dành cho thế hệ trẻ. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương bày tỏ: “Nghe các bác kể về những đồng đội không trở về, em càng trân trọng cuộc sống hòa bình mình đang có. Em nhớ lời các bác dặn phải học tập, trưởng thành và góp sức xây dựng đất nước. Với em, điều đó bắt đầu từ việc học nghiêm túc, làm tốt công việc của mình và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Em muốn lòng biết ơn được thể hiện bằng những việc mình làm cả sau khi cuộc thi kết thúc".

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