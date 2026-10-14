Ngày đặc biệt ở Làng trẻ SOS Hải Phòng của các cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Một nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam có cơ hội trải nghiệm vai trò "làm mẹ" của những em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để các thí sinh sẻ chia tình yêu thương và sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Cống hiến là một trong bốn trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bên cạnh Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ.
TPO - Sau đêm chung khảo tại Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trong nhóm xu hướng tìm kiếm trên Google. Top 25 cô gái tiếp tục hành trình trưởng thành dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ và Cống hiến, sẵn sàng kế thừa danh hiệu từ đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh.
TPO - Từ chuẩn bị bữa cơm đến pha nước thuốc ngâm chân cho các cựu chiến binh, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ lòng biết ơn bằng những việc làm cụ thể tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng.
TPO - Top 25 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đến từ nhiều tỉnh, thành với nền tảng nhan sắc, học vấn ấn tượng làm nên sự đa dạng cho "Miền Sương Sắc" của cuộc thi năm nay.
TPO - Dâng hương tại Bến tàu không số K15, gặp những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm những câu chuyện để hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ.
TPO - Trải nghiệm tại xưởng gốm Chu Đậu giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm kỷ niệm lưu giữ hành trình bên nhau. Chu Đậu là dòng gốm cổ lừng danh từ thế kỷ XIV-XVII, bị thất truyền và được phục dựng lại thành một làng nghề truyền thống.
TPO - Bùi Minh Phương, Trần Xuân Khánh Linh là hai cô gái có trình độ ngoại ngữ ấn tượng lọt vào Top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trần Xuân Khánh Linh thể hiện khả năng nói nhiều ngoại ngữ, trong khi đó Bùi Minh Phương sở hữu IELTS 8.0 và thành tích học tập ấn tượng.
TPO - Khoác áo nhật bình giữa khung cảnh làng quê với những món đồ gốm, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy như được trở về quá khứ.
TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.
TPO - Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.
TPO - Hai ngày sau đêm chung khảo, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bốc thăm chia đội, chuẩn bị cho thử thách mới ở vòng chung kết.
TPO - Từ những màn trình diễn ấn tượng đến giây phút công bố 25 thí sinh bước vào Chung kết, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, ghi dấu hành trình chinh phục vương miện của các người đẹp.
TPO - Ngày 12/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hoạt động đầu tiên của vòng chung kết. Các cô gái xuất hiện đầy sức sống và thực hiện thử thách tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, TP Hải Phòng).
TPO - Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người đẹp, chất lượng thí sinh được giám khảo đánh giá cao và sân khấu hướng biển kín 3.000 khán giả tạo nên sức hút của đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Với 25 gương mặt vào chung kết, hành trình “Miền Hương Sắc” bước sang chặng mới.
TPO - Từ TPHCM, Đà Nẵng, Phú Thọ nhiều gia đình vượt đường xa đến Hải Phòng cổ vũ thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Phụ huynh chia sẻ sau hai tháng họ bất ngờ trước sự trưởng thành của con gái.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh bất ngờ khi có thí sinh mặc lại váy của cô để "lấy vía" trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trúc Linh thấy xúc động khi hình ảnh của cô trong nhiệm kỳ đã truyền cảm hứng cho thí sinh.