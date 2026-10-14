Nhận định LASK Linz vs Liverpool, 23h45 ngày 14/10: Liverpool tìm chiến thắng giải sầu

TPO - Nhận định bóng đá LASK Linz vs Liverpool, 23h45 ngày 14/10, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool hành quân đến Linz với quyết tâm đứng dậy sau thất bại nặng nề trước Man City ở Premier League. Dù thiếu hụt về lực lượng, chiến thắng vẫn là mục tiêu duy nhất của Lữ đoàn đỏ ở chuyến làm khách này.

Nhận định trước trận LASK Linz vs Liverpool

Thất bại 0-3 trước Man City ngay tại Anfield cuối tuần qua là kết quả khó chấp nhận với Liverpool. Trước khi Ryan Gravenberch bị truất quyền thi đấu vào khoảng phút 60, đội chủ nhà vẫn có những thời điểm chơi tốt và gây áp lực lớn với đối thủ. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ đã khiến Liverpool mất thế trận, để rồi phải nhận thất bại nặng nề ngay tại “thánh địa” Anfield.

HLV Andoni Iraola vì thế có lý do để hướng sự chú ý sang Champions League, nơi Liverpool đã khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid hồi tháng trước. Dominik Szoboszlai gỡ hòa sau khi đội bóng Anh bị dẫn trước, trước khi Alexis Mac Allister ghi bàn quyết định ngay đầu hiệp hai. Kết quả ấy cho thấy Liverpool vẫn có khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn, nhất là khi các ngôi sao lớn của họ đạt phong độ tốt.

Với LASK Linz, mục tiêu trước mắt là giành những điểm số đầu tiên tại Champions League sau thất bại 0-1 trước AEK Athens ở lượt trận mở màn. Đội bóng Áo từng khởi đầu mùa giải quốc nội đầy ấn tượng với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, nhưng phong độ gần đây đã sa sút rõ rệt. Thất bại 1-2 trước Sturm Graz nối tiếp trận thua 0-2 trước Rapid Vienna khiến họ trải qua 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Những kết quả đó cho thấy đội bóng của HLV Dietmar Kuhbauer đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Nếu tiếp tục để đối thủ kiểm soát thế trận, LASK có nguy cơ phải trả giá trước những cầu thủ có khả năng tạo đột biến của Liverpool. Trong khi đó, khả năng phản kháng của LASK Linz cũng rất hạn chế nếu nhìn vào cách họ không có nổi một cú sút trúng đích nào trong thất bại 0-2 trước Rapid Vienna hôm Chủ nhật.

Phong độ, lịch sử đối đầu LASK Linz vs Liverpool

Được chơi trên sân nhà Raiffeisen Arena là lợi thế để LASK Linz hy vọng tạo ra bất ngờ, song nhiệm vụ này không dễ dàng. Họ chưa từng đánh bại một đại diện Anh nào sau 6 lần đối đầu, với thành tích hòa 1 và thua 5. Đáng lo hơn, trong 3 trận sân nhà gặp các đội bóng Anh, LASK Linz thua 2, hòa 1, để thủng lưới 11 bàn và chỉ ghi được 4 bàn.

Liverpool (áo đỏ) rất cần một chiến thắng để xua đi thất bại 0-3 trước Man City.

Trái ngược với thành tích nghèo nàn của đội chủ nhà, Liverpool lại sở hữu cái duyên đặc biệt mỗi khi chạm trán các đội bóng Áo. Lữ đoàn đỏ thắng 8 và chỉ thua 1 trong tổng số 10 lần đụng độ các đội bóng thuộc quốc gia Trung Âu này.

Trong các chuyến làm khách tại Áo, trận thắng 3-1 ở Raiffeisen Arena mùa giải 2023/24 cũng là ví dụ sinh động nhất về khả năng bùng nổ của Liverpool. Trận đó, dù để Florian Flecker mở tỷ số cho đội chủ nhà LASK Linz, Liverpool vẫn ngược dòng giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Darwin Nunez, Luis Diaz và Mohamed Salah.

Thắng lợi ở vòng bảng Europa League 2023/24 đó cũng giúp Liverpool chiếm ưu thế tuyệt đối trước LASK Linz. Bởi cùng với việc đánh bại LASK Linz ở sân khách, đội bóng Anh còn giành chiến thắng 4-0 tại Anfield sau đó 2 tháng.

Tất nhiên, thành tích quá khứ không thể thay thế cho màn trình diễn trên sân. Nhưng lịch sử đối đầu vẫn là điểm tựa đáng kể để Liverpool dựa vào trong bối cảnh những vấn đề tâm lý sau màn thảm bại 0-3 dưới tay Man City có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của họ tại Champions League.

Thông tin lực lượng LASK Linz vs Liverpool

LASK Linz sẽ không có Ramiz Harakate - tiền đạo đang điều trị chấn thương đầu gối và chỉ có thể trở lại vào cuối tháng này. Tiền đạo Moses Usor cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi gặp vấn đề ở vai, còn hậu vệ trái George Bello phải nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ. Nếu Usor không kịp bình phục, Sasa Kalajdzic và Christoph Lang nhiều khả năng được bố trí đá cặp trên hàng công, với sự hỗ trợ từ hai biên của Kasper Jorgensen và Yvan Dibango.

Bên phía Liverpool, tiền vệ Dominik Szoboszlai và các tiền đạo Alexander Isak và Cody Gakpo đều không có tên trong danh sách 23 cầu thủ sang Áo do chấn thương. HLV Iraola cho biết bộ ba này không còn quá xa ngày trở lại, nhưng họ chưa sẵn sàng góp mặt ở trận đấu với LASK Linz.

Các thương binh dài hạn là Giovanni Leoni, Conor Bradley và Hugo Ekitike cũng tiếp tục vắng mặt. Ngoài ra, tiền đạo Federico Chiesa và tiền vệ Wataru Endo không được đăng ký trong danh sách Champions League của Liverpool ở giai đoạn đầu mùa giải.

Việc những ngôi sao hàng đầu như Barcola (trên) hay Wirtz và Mac Allister đá chính là điểm tựa để Liverpool tự tin hướng đến chiến thắng.

Trong bối cảnh đó, Ryan Gravenberch nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng ở tuyến giữa, bên cạnh Alexis Mac Allister hoặc tài năng trẻ Trey Nyoni. Gravenberch đang bị treo giò ở trận Premier League gặp Brentford cuối tuần này, nên việc ra sân trước LASK Linz cũng là cơ hội để anh duy trì cảm giác thi đấu.

Trên hàng công, Florian Wirtz có thể đảm nhiệm vai trò sáng tạo, hỗ trợ cho những cầu thủ trẻ như Rio Ngumoha và Lewis Koumas. Tân binh “bom tấn” Bradley cũng là cái tên nhiều khả năng xuất hiện trên hàng công, trong bối cảnh Liverpool không có nhiều lựa chọn để xoay vòng đội hình.

HLV Iraola gần đây từng thừa nhận việc sử dụng cùng một đội hình xuất phát ở các trận liên tiếp là điều khó khăn với Liverpool. Tuy nhiên, với danh sách chấn thương kéo dài và một số cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League, Liverpool vẫn phải dựa nhiều vào những gương mặt chủ chốt.

Vì thế, Barcola hay Wirtz và Mac Allister đều có thể sẽ ra sân tại Áo đêm nay. Và sự có mặt của họ chính là cơ sở để người hâm mộ Liverpool vững tin vào một chiến thắng ở đất Áo, qua đó xua đi nỗi buồn đắng ngắt mang tên Man City.