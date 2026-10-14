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Đại hội VFF ảnh hưởng thế nào tới V.League và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt?

Nguyên Phong

TPO - Bộ máy lãnh đạo ổn định, có tầm nhìn gắn với chuyên môn sâu sắc là yêu cầu cần thiết để Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) duy trì chiến lược xuyên suốt, hướng tới mục tiêu nâng tầm giải bóng đá VĐQG, nền tảng để đội tuyển Việt Nam nghĩ tới mục tiêu cấp châu lục và cả World Cup trong tương lai xa.

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Nhiệm kỳ 9 VFF đạt được thành công rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam

Đầu tháng 10 vừa qua, VFF đã gửi phiếu lấy ý kiến đến các tổ chức thành viên để đề cử người tham gia ứng cử BCH và vị trí chủ chốt VFF khóa X. Thời hạn chót để các tổ chức thành viên gửi phiếu đề cử lên VFF là ngày 19/10.

Nhiệm kỳ 9 VFF được đánh giá là thành công rực rỡ nhất trong lịch sử với hàng loạt danh hiệu các cấp độ trẻ và ĐTQG. Nổi bật trong số này là 2 cúp vô địch Đông Nam Á, tấm vé dự VCK FIFA World Cup 2023 của đội tuyển nữ, tuyển futsal, HCV SEA Games của lứa U22 hay suất dự VCK U17 thế giới của tuyển U17.

Kết quả này giúp bộ máy lãnh đạo VFF gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của nhiều tổ chức thành viên. Theo kế hoạch dự kiến, đại hội nhiệm kỳ 10 có thể được tổ chức trong tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2026.

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Thành công của bóng đá Việt Nam giai đoạn qua thể hiện qua nhiều góc độ, cả thành tích chuyên môn và quan hệ quốc tế

Có thể chắc chắn dù kết quả bầu cử đại hội 10 ra sao, nhiệm kỳ tới đây của VFF sẽ phải "gánh" khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi khả năng quản lý, điều hành và điều phối chuyên nghiệp, kinh nghiệm. Hợp tác quốc tế cũng là vấn đề then chốt, bởi hoạt động tập huấn, thi đấu nước ngoài không chỉ cần tài chính mà bên cạnh đó cần uy tín, quan hệ quốc tế sâu rộng, hiểu rõ "đường đi nước bước" ở các tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua của VFF, các đội tuyển trẻ đều có cơ hội tập huấn nhiều nước có nền bóng đá phát triển, thi đấu với "quân xanh" chất lượng. Thành quả của nó là hàng loạt tuyển trẻ thường xuyên góp mặt ở VCK các giải châu lục, vốn đặc biệt bổ ích cho các cầu thủ trẻ trong tích luỹ kinh nghiệm thi đấu.

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Bộ máy lãnh đạo ổn định với các nhân tố chuyên nghiệp giúp hệ thống của VFF vận hành "mượt mà", ít xảy ra sự cố.

Xã hội hoá: không thể thiếu vai trò nhà nước

Trước thềm đại hội 10, giới bóng đá khá xôn xao và bất ngờ khi bầu Đức (HAGL) bỗng nhiên lên tiếng tiến cử doanh nhân vào VFF. Nói bất ngờ bởi đã lâu bầu Đức kín tiếng và ít phát biểu về các vấn đề liên quan bóng đá.

Thực tế quan điểm của bầu Đức không mới. Bóng đá hay các môn thể thao khác đều cần sự chung tay của các doanh nghiệp, tập đoàn. Nhìn lại lịch sử bóng đá Việt Nam, VFF và VPF đều đã có giai đoạn do các ông bầu nắm giữ những vị trí lớn nhất.

Đó là nhiệm kỳ 8 với Chủ tịch VFF là ông Lê Hùng Dũng, bầu Đức nắm vai Phó chủ tịch tài chính. VPF, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức giải đấu thậm chí do 3 doanh nhân lớn và đều là các ông chủ CLB nắm. Đó là ông Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An) làm Chủ tịch VPF, bầu Kiên (CLB HN.ACB cũ) và bầu Đức (HAGL).

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V.League cần là sân chơi công bằng, minh bạch để đảm bảo thu hút nguồn lực xã hội

Mặc dù vậy, đây là giai đoạn bóng đá Việt Nam xuống đáy với nhiều vụ tiêu cực ở V.League bị phát lộ, đội tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2016, tuyển U23 bị loại sớm ở SEA Games 2017 dẫn đến việc bầu Đức rút lui. HLV Nguyễn Hữu Thắng vốn do bầu Đức tiến cử thay ông Toshiya Miura cũng từ chức ngay tại SEA Games 2017.

Nói vậy để thấy bóng đá thành công, câu chuyện không chỉ là vấn đề tài chính. Thực tế do thành công về chuyên môn và công tác truyền thông ngày càng chuyên nghiệp, VFF hiện nay đang thu hút được nguồn tài trợ lớn. Nhờ vậy hoạt động chuyên môn của các ĐTQG đều được triển khai tốt. Chính điều này đảm bảo cho sự phát triển và hoạt động ổn định của bóng đá, thay vì phụ thuộc vào nguồn tài chính của 1 cá nhân.

Nhắc lại không phải để phản bác quan điểm của bầu Đức bởi những đóng góp của ông với bóng đá khó phủ nhận. Nhưng thành công trong bóng đá cần một cách tiếp cận chu toàn hơn.

Bộ máy lãnh đạo VFF ổn định và chuyên nghiệp không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng các ĐTQG, khả năng duy trì chiến lược xuyên suốt mà quan trọng hơn, nó còn tác động tới hệ thống tổ chức các giải đấu, nền tảng cho khả năng bứt phá của bóng đá Việt Nam.

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VFF là tổ chức xã hội-nghề nghiệp nên không thể thiếu vai trò quản lý nhà nước, bộ máy cần những nhân tố có chuyên môn

Ở đây cần nhắc lại một câu chuyện, năm 2012 tại trụ sở VFF, bầu Thụy đã lên tiếng phản ứng vì việc các doanh nghiệp liên quan đến bầu Hiển tài trợ cho Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Ông Thụy cho biết 12 đội bóng không chấp nhận mỗi năm bỏ ra hàng chục tỷ đồng chỉ để làm "quân xanh" cho Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Bầu Thụy sau đó rút khỏi bóng đá.

Đây là bài học với bóng đá Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước như Bộ VHTTDL, Cục TDTT trong việc đảm bảo sân chơi công bằng, minh bạch, tạo động lực cho các doanh nghiệp và ông chủ yên tâm đầu tư. Đây là điều kiện tiên quyết để bóng đá Việt Nam huy động được nguồn lực xã hội, phát triển bền vững thay vì phụ thuộc 1 vào ông chủ hay doanh nghiệp.

Nó cũng tránh cho việc các ông chủ chán nản rút khỏi bóng đá như trường hợp của bầu Thụy, gây tổn thất với phong trào chung. Sự trở lại của bầu Thụy trong vai trò đồng hành cùng bóng đá Việt Nam mang ý nghĩa tích cực và nhờ vậy, cá nhân bầu Thụy cũng như các doanh nghiệp liên quan nhận được sự ghi nhận từ cộng đồng.

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#Đội tuyển Việt Nam #đại hội VFF #Trần Quốc Tuấn #bầu Đức #V.League

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