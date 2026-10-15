Tây Ninh cần sớm hoàn thành các chỉ tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Tây Ninh cần nỗ lực hoàn thành đề án, bảo đảm các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028. Nếu đủ điều kiện để đạt mục tiêu sớm hơn càng tốt.

Sáng 15/10, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ những tháng cuối năm của tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết địa phương đang triển khai xây dựng đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2028 - 2029. Tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành trong quá trình hoàn thiện đề án, đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ sự ủng hộ đề án này. Ông nói: “Trên đà phát triển tích cực, Tây Ninh cần nỗ lực hoàn thành đề án, bảo đảm các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028. Nếu đủ điều kiện để đạt mục tiêu sớm hơn thì càng tốt”.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án, nhất là những công trình có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Tây Ninh hướng mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2028.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tây Ninh phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,5% trở lên, thu ngân sách vượt ít nhất 10% dự toán và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Ông cũng đề nghị tỉnh khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương theo phương châm “6 rõ”. Trong đó, cần rà soát các nhà máy có khả năng tăng sản lượng, dự án sắp vận hành, doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu để kịp thời hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Đối với đầu tư công, tỉnh cần xây dựng tiến độ giải ngân theo tuần, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục thanh toán; đẩy nhanh các công trình trọng điểm và điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt theo quy định.

Tây Ninh cũng được yêu cầu khai thác hiệu quả nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển logistics, kinh tế cửa khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án năng lượng. Đồng thời, địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh sẽ tạo nền tảng để Tây Ninh phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, ngày 14/10, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch xây dựng đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương, đặt mục tiêu hoàn thiện đề án tổng quát trong tháng 11/2026 để báo cáo, xin chủ trương Bộ Chính trị.

Kế hoạch nhằm xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương.

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo tờ trình và đề án tổng quát trong tháng 10/2026. Đầu tháng 11, dự thảo sẽ được lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Chậm nhất ngày 28/11, hồ sơ được báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương.

