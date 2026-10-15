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Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Trường Phong

TPO - Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Duy Hoàng Dương - Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, đến công tác tại Sở Tư pháp để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp thành phố.

Ông Duy Hoàng Dương, sinh năm 1986, có trình độ Thạc sĩ ngành Luật. Ông có nhiều năm công tác tại HĐND TP. Hà Nội, từng là Phó trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội rồi Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội từ 2021 đến nay.

Theo quyết định, ông Đỗ Xuân Huân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; ông Đỗ Minh Tuấn thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm Thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: PV)

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, ông Nguyễn Anh Quân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh nhiệm kỳ 2026-2031.

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#Thành ủy Hà Nội #Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội #Công tác cán bộ #Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

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