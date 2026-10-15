Cần Thơ tổ chức truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

TPO - Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn.
TPO - Trong số năm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam vừa được tìm thấy tại Lào, có một phần mộ còn bia ghi tên, quê quán và ngày hy sinh. Đến nay, lực lượng quy tập Hà Tĩnh đã tìm thấy bảy hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
TPO - Ngày 15/10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hải Phòng cùng thân nhân liệt sĩ, người dân Vĩnh Bảo tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
TPO - Tấm bia nhôm hoen gỉ khắc tên Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì cùng ngày hy sinh được tìm thấy bên hài cốt tại tỉnh Gia Lai đã hé lộ danh tính liệt sĩ này sau nhiều năm.
TPO - Sáng nay (15/10), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã phóng thử hai loại tên lửa hành trình từ tàu ngầm, trong bối cảnh căng thẳng với Seoul gia tăng vì vụ nổ mìn ở biên giới.
TPO - Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; quyết liệt ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
TPO - Tại cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương, nhất là ADMM và ADMM+; đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước.
TPO - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiếp tục nhắm mục tiêu vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út, sau vụ tấn công gây cháy tại khu phức hợp trụ sở tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở thành phố Dhahran.
TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo về các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang mới giữa Kiev và Washington.
TPO - Trong kịch bản siêu bão, Quân đội Việt Nam, Lào và Campuchia diễn tập phối hợp ứng phó ba tình huống: ngập lụt, sập đổ công trình và rò rỉ hóa chất nguy hiểm. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Không quân, Quân y, Biên phòng.
TPO - Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong cùng một ngôi mộ cạnh sông Sêkông, tỉnh Sêkông (Lào), với nhiều di vật, trong đó có bộ quân phục nữ và dụng cụ y tế gần như còn nguyên vẹn.
TPO - Triều Tiên hiện đã có một bảo tàng dành riêng cho các loại vũ khí, mang tên Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng. Đây là bảo tàng đầu tiên của nước này chuyên trưng bày các khí tài quân sự, từ súng trường cho đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
TPO - Mỹ và các đồng minh châu Âu đang xây dựng kế hoạch hòa bình gồm bốn trụ cột, hướng tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, với các nội dung về tái thiết, bảo đảm an ninh, hợp tác năng lượng và vấn đề lãnh thổ.
TPO - Việc Ả Rập Xê Út ngừng phát cảnh báo công khai trước các cuộc tấn công đã làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ người dân và du khách, sau loạt tập kích nhằm vào sân bay Riyadh khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, theo Reuters.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không nhận được cảnh báo tình báo từ các đối tác quốc tế trước vụ Nga phóng 5 tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô.
TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.