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Người lính

Cần Thơ tổ chức truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Hòa Hội

TPO - Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn.

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Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quân khu 9 có Trung tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515﻿ Quân khu 9. Về phía địa phương có ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố... cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham dự. Ảnh: Hoà Hội
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120 hài cốt liệt sĩ an táng đợt này do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ CHQS TP. Cần Thơ và Đội K90 - Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước và xã Thới Lai, TP. Cần Thơ.
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Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.
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Lãnh đạo Trung ương, TP. Cần Thơ đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP. Cần Thơ.
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Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh﻿ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ đã tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện công tác tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.
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Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", TP. Cần Thơ đã lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu, đẩy mạnh thu thập thông tin, rà soát các nghĩa trang tạm trong chiến tranh. Qua đó, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao. Trước đó, Cần Thơ đã tổ chức an táng 38 hài cốt, và hôm nay tiếp tục an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong đợt này.
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“Đứng trước đài tưởng niệm thiêng liêng, nhìn những hàng bia mộ thầm lặng nhưng hiên ngang, chúng ta lại càng thấu hiểu hơn cái giá của hòa bình, độc lập, tự do ngày hôm nay. Mỗi ngôi mộ, mỗi tấm bia liệt sĩ không chỉ khắc ghi một cái tên, mà cả một câu chuyện về lòng yêu nước﻿, đức hy sinh và khí phách anh hùng", ông Lý xúc động chia sẻ.
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Các chiến sĩ thực hiện nghi thức hạ huyệt.
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Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ hiện là nơi yên nghỉ của hơn 3.000 liệt sĩ. Dù đợt quy tập này chưa thể xác định được danh tính, đơn vị hay quê quán của các anh, nhưng Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ nguyện thay mặt nhân dân cả nước chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ của các liệt sĩ.
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Các đại biểu mặc niệm tiễn biệt anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.
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Lực lượng đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ trẻ dâng hương, dâng hoa đến các phần mộ anh hùng liệt sĩ vừa an nghỉ.
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Trong thời gian tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục mở rộng rà soát, khảo sát tại tất cả các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn cho đến khi không còn hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh việc lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, sớm xác định danh tính, trả lại tên cho các anh. Ảnh: Hoà Hội

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#liệt sĩ #Cần Thơ #quy tập #nghĩa trang #chiến tranh #đền ơn #hy sinh

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