Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Zelensky: 'Mỹ cảnh báo có thể dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine'

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo về các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang mới giữa Kiev và Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NPR, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, trừ khi Ukraine dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng sẽ không ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và hậu cần của Nga chừng nào lực lượng Nga còn tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo ông, những đòn đánh này nhằm làm suy yếu năng lực tiến hành chiến dịch quân sự của Điện Kremlin.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đáp lại các nỗ lực ngoại giao theo kỳ vọng của Kiev và các đối tác.

tong-thong-ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump gia tăng sau khi Washington nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga. Ông Zelensky chỉ trích đây là “một quyết định yếu kém của các đối tác mạnh”.

Đáp lại, ông Trump tuyên bố đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ nhận định của Tổng thống Trump, rằng Ukraine góp phần khiến giá dầu diesel tăng cao. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nguyên nhân chính là cuộc xung đột với Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.

“Hầu hết mọi người trên thế giới đều biết tại sao giá các loại năng lượng, kể cả dầu diesel, lại tăng lên. Vì eo biển Hormuz. Đúng vậy. Vì việc phong tỏa eo biển Hormuz”, ông Zelensky nói với NPR.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, rằng Nga và Ukraine được cho là đã đạt thỏa thuận ngừng bắn một phần, nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, tuyên bố này khiến Kiev bất ngờ, vì các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Xem thêm

#Tổng thống Zelensky #Mỹ #Ukraine #tình báo #căng thẳng #Nga #chiến tranh #xung đột Nga-Ukraine

Cùng chuyên mục

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

TPO - Nga liên tiếp giành được lợi thế, từ thỏa thuận dầu diesel đến việc Mỹ gia tăng sức ép lên Ukraine, trong bối cảnh các vấn đề chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump phải xử lý ngày càng phù hợp với xu hướng nghiêng về phía Mátxcơva.

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.

Sóng biển do bão Rachel 'nuốt chửng' loạt biệt thự triệu USD ở Mỹ

TPO - Những đợt sóng khổng lồ tràn qua bán đảo Alamitos, phá hủy lối đi dạo ven biển, cuốn nước biển vào nhà dân và đường phố Long Beach. Ít nhất 8 căn nhà bị cảnh báo đỏ, buộc người dân phải sơ tán, bất lực nhìn tài sản trị giá hàng triệu USD đứng trước hiểm họa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe