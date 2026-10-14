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Chủ tịch tỉnh Nghệ An gọi điện đôn đốc nhà thầu ngay tại công trường

Thu Hiền

TPO - Kiểm tra dự án giao thông hơn 57 tỷ đồng chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã gọi điện trực tiếp cho nhà thầu, đồng thời cảnh báo sẽ cấm tham gia các dự án trên địa bàn nếu không nghiêm túc thi công.

Ngày 14/10, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiểm tra một số dự án giao thông, công trình trường học và thăm các mô hình sản xuất tại các xã Yên Thành, Hợp Minh, Quan Thành.

Tại xã Yên Thành, đoàn kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu.

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Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu. (Ảnh: K.Oanh)

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 57,7 tỷ đồng, gồm tuyến chính dài 2,95km và 3 tuyến nhánh với tổng chiều dài 0,87km. Công trình khởi công ngày 15/1/2025, do UBND huyện Yên Thành (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, UBND xã Yên Thành được giao tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư.

Theo báo cáo, dù đã được bố trí hơn 52,5 tỷ đồng, tiến độ dự án vẫn chậm. Sau nhiều lần chủ đầu tư làm việc, đôn đốc, khối lượng thực hiện mới đạt hơn 20% giá trị hợp đồng xây lắp.

Kiểm tra tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhận thấy nhà thầu gần như không tập trung máy móc, nhân lực để thi công. Ông yêu cầu kết nối điện thoại với nhà thầu để trực tiếp trao đổi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ.

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Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải gọi điện đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu xử lý nghiêm nếu không thực hiện đúng cam kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, nhà thầu phải nghiêm túc triển khai, tập trung nhân lực, máy móc, bảo đảm tiến độ công trình. Trường hợp tiếp tục chây ì, không thực hiện đúng trách nhiệm, tỉnh sẽ có biện pháp xử lý, trong đó có việc cấm nhà thầu tham gia các dự án trên địa bàn.

Dự án đường giao thông tránh lũ cho các xã Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành và Hậu Thành (cũ) dài khoảng 14,6km, được phê duyệt từ năm 2009, chia làm 2 giai đoạn. Hiện dự án mới triển khai giai đoạn 1 với chiều dài 5,6km, giá trị thực hiện hơn 10,5 tỷ đồng, đạt 43% khối lượng.

Dự án còn vướng mặt bằng do ban đầu chưa bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, chủ yếu dựa vào vận động người dân. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An được giao làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung vốn để hoàn thiện dứt điểm dự án.

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Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra dự án xây dựng Trường Tiểu học xã Yên Thành.

Đoàn công tác cũng kiểm tra dự án xây dựng Trường Tiểu học xã Yên Thành với tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng, quy mô 25 phòng học cùng các phòng chức năng. Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu phòng học, khi hiện có 4 lớp phải học nhờ tại trụ sở thị trấn Hoa Thành (cũ).

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thành, đoàn được báo cáo đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết gần 20.000 hồ sơ trong 9 tháng năm nay. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận hoạt động của trung tâm, đồng thời yêu cầu tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thuận lợi cho người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai; tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Tại xã Hợp Minh, đoàn khảo sát vị trí dự kiến xây dựng tuyến đường N2 kéo dài từ Khu kinh tế Đông Nam qua địa bàn xã đến Quốc lộ 7, phù hợp quy hoạch chung tỉnh Nghệ An đến năm 2050. Tuyến đường dự kiến dài 11km, tổng vốn đầu tư khoảng 760 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu đối với đề xuất của địa phương.

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Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Thành.

Trong chuyến công tác, đoàn cũng thăm Làng nghề nuôi, chế biến lươn Phan Thanh tại xã Hợp Minh và mô hình nhà màng của gia đình anh Lê Xuân Hải tại xã Quan Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận hiệu quả của mô hình trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, khuyến khích ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị nông sản.

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