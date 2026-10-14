Những khoảnh khắc xúc động ngày tiễn đưa 731 liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội

TPO - Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng thành phố, 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã trở về yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Dọc hành trình đón các anh trở về, những nhành hoa trắng, ánh mắt rưng rưng, cúi đầu thay lời tri ân gửi đến những người đã nằm xuống để đất nước được bình yên hôm nay.