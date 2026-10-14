Những khoảnh khắc xúc động ngày tiễn đưa 731 liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội

TPO - Hơn 100 ngày đêm tìm kiếm, 731 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM vào ngày 14/10, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội.
TPO - Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nam bác sĩ trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
TPO - Kiểm tra dự án giao thông hơn 57 tỷ đồng chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã gọi điện trực tiếp cho nhà thầu, đồng thời cảnh báo sẽ cấm tham gia các dự án trên địa bàn nếu không nghiêm túc thi công.
TPO - Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk là 1 trong 4 cán bộ vừa được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
TPO - Trong màu áo xanh thanh niên Việt Nam, sinh viên tại thành phố mang tên Bác đã nhiệt tâm tham gia góp những phần công sức nhỏ bé để đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ được chu đáo, trọn vẹn nghĩa tình.
TPO - Khu vực suối Hang Gió có địa hình tự nhiên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Du khách không tự ý khám phá, đi vào khu vực này khi không có người dẫn đường am hiểu địa hình.
TPO - Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng thành phố, 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã trở về yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Dọc hành trình đón các anh trở về, những nhành hoa trắng, ánh mắt rưng rưng, cúi đầu thay lời tri ân gửi đến những người đã nằm xuống để đất nước được bình yên hôm nay.
TPO - Tố giác hành vi trộm chó, nam sinh lớp 12 Phạm Trần Tuấn Phong bị các đối tượng quay lại tấn công bằng hung khí. Ghi nhận hành động dũng cảm của em, Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức khen thưởng.
Sáng 14/10, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc, kiểm tra thực tế và thăm hỏi đội ngũ y bác sĩ, người lao động tại cơ sở Ninh Bình thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
TPO - Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mặt bằng, 3 đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 (Hà Nội) được thông xe kỹ thuật dịp 10/10. Một số đoạn đã cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường hoàn thành, trong khi các hạng mục hạ tầng và vỉa hè tiếp tục được thi công.
TPO - Từ sáng sớm 14/10, hàng trăm thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) đã có mặt tại trụ sở Công an phường, mang theo những kỷ vật cùng nỗi khát khao khắc khoải suốt nhiều thập kỷ: Tìm lại phần mộ của những người con, người anh đã hy sinh vì Tổ quốc.
TPO - Sáng 14/10, tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc.
TPO - Ngày 14/10, đoàn công tác báo Tiền Phong đã khảo sát và làm việc với Ban quản lý sân Legend Valley Country Club chuẩn bị cho Tiền Phong Golf Championship 2026. Ở mùa giải đánh dấu 10 năm tổ chức, Ban tổ chức hướng tới mở rộng quy mô thi đấu trên cả hai sân Rose Course và Canyon Course.
TPO - Trong khung giờ 22h – 1h của ngày 16 đến 20/10/2026, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đoạn qua Vĩnh Long có thể phải tạm dừng lưu thông để phục vụ lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và giá long môn.
TPO - Ngọn lửa bùng phát tại nhà kho của một công ty sản xuất nước mắm trong Khu công nghiệp Hòa Trung (Cà Mau), tạo cột khói cao hàng chục mét. Đám cháy cơ bản được khống chế sau khoảng 40 phút.
TPO - Mỗi hộ dân cùng xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có thể biến những con mương, ao làng thành nguồn ô nhiễm, rồi đổ dồn ra sông lớn. Theo chuyên gia, muốn hồi sinh những dòng sông ô nhiễm, cần bắt đầu từ chính căn bếp, nhà tắm của mỗi gia đình, với những giải pháp xử lý phù hợp, chi phí hợp lý và sự chung tay của cộng đồng.
TPO - Hà Nội tính thay thế dần cây hoa sữa trồng mật độ cao tại một số tuyến phố cụ thể trong quãng thời gian từ 3-7 năm tới.