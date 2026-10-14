Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an khen thưởng nam sinh lớp 12 dũng cảm chống trả 'cẩu tặc'

Nguyễn Thắng

TPO - Tố giác hành vi trộm chó, nam sinh lớp 12 Phạm Trần Tuấn Phong bị các đối tượng quay lại tấn công bằng hung khí. Ghi nhận hành động dũng cảm của em, Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức khen thưởng.

Công an thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức trao thưởng, tặng giấy khen cho em Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12A6, Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang), vì có hành động dũng cảm phát hiện, tố giác và ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 25/9, trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, Phong (sinh năm 2009, trú tại phường Đa Mai) phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy Sirius không gắn biển kiểm soát đang bắt trộm chó của người dân.

Không thờ ơ trước hành vi vi phạm pháp luật, nam sinh lớp 12 lập tức hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ. Bị phát hiện, hai đối tượng bỏ chạy.

tp_c3.jpg
Ảnh: Nguyễn Thắng

Tuy nhiên, lợi dụng lúc Phong không chú ý, hai đối tượng bất ngờ điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, tấn công em. Dù bị đánh bất ngờ và bị thương, em vẫn dũng cảm chống trả, buộc các đối tượng phải bỏ chạy. Người dân sau đó hỗ trợ đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, bắt giữ Vũ Ngọc Thương (sinh năm 1996, trú tại phường Bắc Giang) và Trịnh Văn Cương (sinh năm 1992, trú tại xã Mỹ Thái).

Theo cơ quan công an, cả hai đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Riêng Thương có thêm một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng liên quan đến vụ việc.

1-8335.jpg
Lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh khen thưởng em Phong.

Ghi nhận hành động dũng cảm của Phong, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết định thưởng em 15 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố. Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh cũng quyết định tặng giấy khen cho nam sinh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Thái Thuận đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Phong.

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, hành động của Phạm Trần Tuấn Phong là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và trách nhiệm đối với cộng đồng của tuổi trẻ. Việc kịp thời biểu dương, khen thưởng không chỉ ghi nhận nghĩa cử dũng cảm của em mà còn góp phần lan tỏa những tấm gương tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Xem thêm

#Phạm Trần Tuấn Phong #Trộm chó #Công an Bắc Ninh #Hành động dũng cảm #Giấy khen

Cùng chuyên mục

Hạnh phúc là sau tất cả, con vẫn ở đây

Hạnh phúc là sau tất cả, con vẫn ở đây

Năm 2023, tôi 32 tuổi và mang thai đứa con thứ hai sau một thời gian dài chờ đợi. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình thường như bao người mẹ khác: Háo hức đếm từng tuần, đoán xem con giống ba hay giống mẹ, rồi chuẩn bị quần áo, khăn sữa để đón con chào đời. Nhưng suốt những tháng ấy, tôi chẳng dám nghĩ xa đến thế. Điều tôi mong nhất chỉ là trái tim bé nhỏ trong bụng vẫn tiếp tục đập, con bình an ở lại với tôi thêm một ngày.

Xây dựng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam theo hướng đại học số, nghiên cứu về giới trẻ

Xây dựng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam theo hướng đại học số, nghiên cứu về giới trẻ

TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần tập trung xây dựng nền tảng đại học số, ứng dụng AI an toàn; đồng thời khẳng định nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về thanh niên là "trái tim" để giữ vững bản sắc riêng biệt của nhà trường.

Giữ lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ

Giữ lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ xứ Nghệ

TPO - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là dịp nhìn lại hành trình đoàn kết, tập hợp các thế hệ thanh niên, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An trong chặng đường phát triển mới.

Cần hệ thống ‘bệ đỡ’ cho thanh niên khởi nghiệp đi đường dài

Cần hệ thống ‘bệ đỡ’ cho thanh niên khởi nghiệp đi đường dài

TPO - Anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng người trẻ khởi nghiệp không chỉ cần vốn, mà cần môi trường để ý tưởng thành sản phẩm, sản phẩm có thị trường; đồng thời cần có sự đồng hành, tạo bệ đỡ để doanh nghiệp khởi nghiệp đi được đường dài.

Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu “cẩu tặc” cầm mã tấu trả thù. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nam sinh lớp 12 kể phút giây đối đầu 'cẩu tặc'

TPO - Dũng cảm ngăn hai đối tượng trộm chó, Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh), không ngờ trở thành mục tiêu trả thù. Nam sinh kể lại phút giây đối đầu hai kẻ trộm chó dùng mã tấu tấn công, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Thủ lĩnh Đoàn hiến kế trước thềm chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên

Thủ lĩnh Đoàn hiến kế trước thềm chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên

TPO - Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn đặt ra nhiều thách thức cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên. Từ thực tiễn cơ sở, các thủ lĩnh thanh niên ở Đà Nẵng đề xuất giải pháp nâng chất lượng cán bộ, củng cố tổ chức và đổi mới phương thức tập hợp thanh niên phù hợp với từng địa bàn.

Bài 2: Nhiều người trẻ am hiểu công nghệ vẫn bị lừa đảo trên mạng

Bài 2: Nhiều người trẻ am hiểu công nghệ vẫn bị lừa đảo trên mạng

TPO - Sự phổ biến của AI đang khiến ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng ngày càng khó nhận biết. Người trẻ, dù được xem là nhóm có khả năng thích ứng công nghệ nhanh, vẫn có thể bị đánh lừa bởi deepfake, mạo danh, tuyển dụng giả hay thao túng tâm lý. Điều cần thiết không chỉ là hiểu công nghệ mà còn phải hình thành năng lực tự bảo vệ trong môi trường số.

Hành trình Đỏ 2026: Tuổi trẻ Việt - Trung tiếp nối mạch nguồn cách mạng

Hành trình Đỏ 2026: Tuổi trẻ Việt - Trung tiếp nối mạch nguồn cách mạng

TPO - Chiều 13/10, tại Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hơn 100 đại biểu là thanh niên Việt Nam và Trung Quốc tham dự buổi tọa đàm với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam.

Đại biểu Hành trình Đỏ tham quan, học tập tại Thái Nguyên

Đại biểu Hành trình Đỏ tham quan, học tập tại Thái Nguyên

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, ngày 13/10, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 Thái Nguyên và nhiều địa điểm khác tại tỉnh Thái Nguyên.

Cần kiểm chứng các doanh nghiệp nói 'hàng đầu' nhưng sản phẩm không như quảng bá

Cần kiểm chứng các doanh nghiệp nói 'hàng đầu' nhưng sản phẩm không như quảng bá

TPO - Để sản phẩm khởi nghiệp đến với cộng đồng, công nghệ ở sản phẩm ấy cần được kiểm chứng, được thử nghiệm và nếu thành công sẽ giúp giải quyết các bài toán thực tế của cuộc sống. Một doanh nghiệp sẽ được truyền thông chú ý khi họ làm được điều ít người làm được, hoặc thị trường đang rất cần.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (hàng trên cùng, thứ 6 từ phải sang) chúc mừng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nhân trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2026

Sức trẻ đóng góp vào tăng trưởng

TP - Từ đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, T.Ư Đoàn, cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường để người trẻ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe