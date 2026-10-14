Tuổi trẻ TPHCM góp sức tri ân những người anh hùng của Tổ quốc

TPO - Trong màu áo xanh thanh niên Việt Nam, sinh viên tại thành phố mang tên Bác đã nhiệt tâm tham gia góp những phần công sức nhỏ bé để đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ được chu đáo, trọn vẹn nghĩa tình.
Năm 2023, tôi 32 tuổi và mang thai đứa con thứ hai sau một thời gian dài chờ đợi. Tôi từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình thường như bao người mẹ khác: Háo hức đếm từng tuần, đoán xem con giống ba hay giống mẹ, rồi chuẩn bị quần áo, khăn sữa để đón con chào đời. Nhưng suốt những tháng ấy, tôi chẳng dám nghĩ xa đến thế. Điều tôi mong nhất chỉ là trái tim bé nhỏ trong bụng vẫn tiếp tục đập, con bình an ở lại với tôi thêm một ngày.
TPO - Tố giác hành vi trộm chó, nam sinh lớp 12 Phạm Trần Tuấn Phong bị các đối tượng quay lại tấn công bằng hung khí. Ghi nhận hành động dũng cảm của em, Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức khen thưởng.
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần tập trung xây dựng nền tảng đại học số, ứng dụng AI an toàn; đồng thời khẳng định nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về thanh niên là "trái tim" để giữ vững bản sắc riêng biệt của nhà trường.
TPO - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là dịp nhìn lại hành trình đoàn kết, tập hợp các thế hệ thanh niên, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An trong chặng đường phát triển mới.
TPO - Anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng người trẻ khởi nghiệp không chỉ cần vốn, mà cần môi trường để ý tưởng thành sản phẩm, sản phẩm có thị trường; đồng thời cần có sự đồng hành, tạo bệ đỡ để doanh nghiệp khởi nghiệp đi được đường dài.
TPO - Dũng cảm ngăn hai đối tượng trộm chó, Phạm Trần Tuấn Phong - học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh), không ngờ trở thành mục tiêu trả thù. Nam sinh kể lại phút giây đối đầu hai kẻ trộm chó dùng mã tấu tấn công, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
TPO - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai vừa thông báo tổ chức thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 20/10/2026.
TPO - Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn đặt ra nhiều thách thức cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên. Từ thực tiễn cơ sở, các thủ lĩnh thanh niên ở Đà Nẵng đề xuất giải pháp nâng chất lượng cán bộ, củng cố tổ chức và đổi mới phương thức tập hợp thanh niên phù hợp với từng địa bàn.
TPO - Sự phổ biến của AI đang khiến ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng ngày càng khó nhận biết. Người trẻ, dù được xem là nhóm có khả năng thích ứng công nghệ nhanh, vẫn có thể bị đánh lừa bởi deepfake, mạo danh, tuyển dụng giả hay thao túng tâm lý. Điều cần thiết không chỉ là hiểu công nghệ mà còn phải hình thành năng lực tự bảo vệ trong môi trường số.
TPO - Chiều 13/10, tại Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hơn 100 đại biểu là thanh niên Việt Nam và Trung Quốc tham dự buổi tọa đàm với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam.
TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, ngày 13/10, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan Di tích lịch sử Thanh niên xung phong 915 Thái Nguyên và nhiều địa điểm khác tại tỉnh Thái Nguyên.
TPO - Thay vì chỉ kiến nghị tháo gỡ khó khăn như trước, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long mong muốn được cùng chính quyền kiến tạo chính sách, để tạo sức bật tăng trưởng từ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
TPO - Để sản phẩm khởi nghiệp đến với cộng đồng, công nghệ ở sản phẩm ấy cần được kiểm chứng, được thử nghiệm và nếu thành công sẽ giúp giải quyết các bài toán thực tế của cuộc sống. Một doanh nghiệp sẽ được truyền thông chú ý khi họ làm được điều ít người làm được, hoặc thị trường đang rất cần.
TP - Từ đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, T.Ư Đoàn, cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường để người trẻ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.
TPO - Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên, người trẻ Thái Nguyên mong muốn được hỗ trợ vay vốn, đào tạo kỹ năng mềm, định hướng ngay từ trên ghế nhà trường để khởi nghiệp thành công.
TPO - Anh Lưu Lập Đức - Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Thương mại Minh Đức (Lâm Đồng) đề xuất tăng cường tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ vốn ưu đãi để thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới tư duy sản xuất và phát triển kinh tế bền vững. Chiều 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên.