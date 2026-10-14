Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

TPO - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng chính thức kỹ thuật mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh, mở thêm cơ hội can thiệp ngay từ trong bụng mẹ đối với những trường hợp thai nhi có chỉ định phù hợp.

Ngày 14/10, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức vừa ký quyết định cho phép Bệnh viện áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh.

Quyết định được ban hành trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Bệnh viện Từ Dũ, kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới và các báo cáo, văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của bệnh viện.

Theo đó, Bệnh viện Từ Dũ được phép áp dụng chính thức kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện liên quan để triển khai kỹ thuật, đồng thời thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

﻿ Bệnh viện Từ Dũ được phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh (ảnh: BV Từ Dũ)

Trước đó, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca can thiệp thứ 17. Bệnh nhân tên L.T.K.X (30 tuổi, ở Vĩnh Long), mang thai lần hai, phát hiện con teo van động mạch phổi và thiểu sản thất phải (tâm thất phải kém phát triển, không đủ khả năng bơm máu lên phổi) từ tuần 16. Đây là trường hợp phát hiện tổn thương tim sớm nhất trong 17 ca.

Bác sĩ hai bệnh viện theo dõi sát và quyết định can thiệp ở tuần 28 nhằm nong mở van, tái tạo dòng máu chảy từ thất phải lên động mạch phổi. Êkíp xuyên kim dẫn đường qua thành bụng, xuyên thành tử cung người mẹ vào thẳng buồng tim thai nhi. Trở ngại xuất hiện khi van tim quá dày, kim nhỏ cũng không thể đưa dây dẫn đi qua khiến tim thai gặp biến chứng đột ngột.

Sau khi cấp cứu nhịp tim thai nhi ổn định, kíp mổ kiên trì luồn thành công dây dẫn và bóng nong, đưa dòng máu lưu thông bình thường trở lại. Thai phụ hiện ổn định sức khỏe, thai nhi phát triển theo dõi sát.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, thông tim can thiệp bào thai là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều chuyên khoa, trang thiết bị phù hợp và khả năng xử trí tình huống phát sinh. Mỗi trường hợp có đặc điểm giải phẫu và diễn tiến riêng, không thể áp dụng một phương án điều trị cho tất cả.

Việc thực hiện thành công 17 ca cho thấy bước tiến trong năng lực chẩn đoán, hội chẩn và triển khai kỹ thuật của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Riêng ca thứ 17 cho thấy vai trò của sự chuẩn bị, phối hợp liên viện, theo dõi sát tình trạng thai nhi và quyết định chuyên môn linh hoạt trước những tình huống ngoài dự kiến.