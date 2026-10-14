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Thế giới

Tổng thống Ukraine, Thị trưởng Kiev bất đồng về kế hoạch phòng thủ mùa đông

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích chính quyền thành phố Kiev về công tác chuẩn bị cho mùa đông, nhưng lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ vị thị trưởng đang chịu nhiều áp lực của thành phố này.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. (Ảnh: Independent)

Phát biểu ngày 13/10, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã chủ trì một cuộc họp vào ngày 12/10 để nghe báo cáo về những phương án ứng phó khẩn cấp cho các thành phố và khu vực của Ukraine, trong bối cảnh thời tiết đang chuyển lạnh và xung đột với Nga sắp bước sang năm thứ 5.

Tuy nhiên, ông cho biết: “Tính đến giữa tháng 10, trên thực tế là ở khắp cả nước - ngay cả tại các khu vực biên giới và tiền tuyến, việc triển khai các kế hoạch tăng cường khả năng đối phó đã tiến bộ hơn so với Kiev”.

“Và người dân Kiev chắc chắn cảm nhận được điều đó, khi chỉ cần những đợt tấn công lẻ tẻ bằng máy bay không người lái cũng đủ gây mất điện và mất nước trên diện rộng khắp thủ đô”, ông tiếp tục.

Ông Zelensky đã đưa ra những lời chỉ trích tương tự nhắm vào các quan chức Kiev hồi năm 2025, khiến Thị trưởng Kiev - cũng là cựu vô địch quyền anh hạng nặng Vitali Klitschko - phải lên tiếng đáp trả.

Ông Klitschko - người giữ chức thị trưởng Kiev thông qua bầu cử từ năm 2014 - đã có mâu thuẫn với ông Zelensky ngay sau khi ông Zelensky nhậm chức tổng thống vào năm 2019. Khi đó, ông Klitschko cáo buộc chính quyền của ông Zelensky có kế hoạch hạn chế quyền hạn thị trưởng của mình.

Đáp trả những phát ngôn mới nhất của ông Zelensky, Thị trưởng Klitschko tuyên bố các cáo buộc trên là "vô căn cứ", đồng thời cáo buộc chính quyền trung ương đang tìm cách “ngăn cản cơ chế tự quản địa phương”.

“Người dân đã bầu chọn tôi và tôi đang nỗ lực làm mọi cách có thể, trong những điều kiện vô cùng khó khăn, để xứng đáng với sự tin tưởng của cư dân Kiev, giúp thành phố duy trì hoạt động giữa những đợt tấn công liên tục từ đối phương”, ông viết trên Telegram.

Kiev - nơi sinh sống của khoảng ba triệu người - đang hứng chịu các cuộc tấn công ngày càng dồn dập bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga, trong đó cơ sở hạ tầng năng lượng là mục tiêu trọng điểm.

Các cuộc tấn công đã buộc chính quyền phải thực hiện cắt điện luân phiên và ngắt điện khẩn cấp để giảm tải cho lưới điện, khiến nhiều khu vực rộng lớn trong thành phố chìm trong bóng tối và làm hệ thống tàu điện ngầm Kiev phải tạm ngừng hoạt động.

Hệ thống cấp nước - vốn cũng phụ thuộc vào điện năng để vận hành máy bơm - cũng bị ảnh hưởng.

Tuần trước, ông Klitschko chia sẻ rằng thủ đô đang ở trong tình trạng "gồng mình sinh tồn" do các cuộc tấn công diễn ra liên tục suốt ngày đêm. Điều này đang làm chậm tiến độ triển khai các hệ thống sưởi dự phòng cũng như công tác tích trữ nhiên liệu, thực phẩm và nước sạch.

"Dù chúng ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, nếu hệ thống phòng không không hoạt động hiệu quả, chúng ta vẫn có thể rơi vào kịch bản tồi tệ”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh: "Việc tìm người gánh trách nhiệm thay thế sẽ chẳng giúp người dân ấm áp hơn chút nào”.

Straitstimes

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#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko #Ukraine #Nga #phòng không Ukraine #máy bay không người lái Nga

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