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Khát khao tìm lại liệt sĩ từ những mẫu ADN

Tùng Đoàn

TPO - Từ sáng sớm 14/10, hàng trăm thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) đã có mặt tại trụ sở Công an phường, mang theo những kỷ vật cùng nỗi khát khao khắc khoải suốt nhiều thập kỷ: Tìm lại phần mộ của những người con, người anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sáng 14/10, 197 thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin đã có mặt tại hội trường Công an phường Hà Đông để đăng ký và lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Từ 6h30, người dân bắt đầu tập trung và hoàn tất việc ổn định chỗ ngồi sau một tiếng. Việc lấy mẫu nằm trong đợt cao điểm của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

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Dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an phường Hà Đông, các thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ xác minh danh tính và lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại chỗ.

Mỗi người đều mang một hoàn cảnh, câu chuyện khác nhau nhưng cùng chung ánh mắt đau đáu và hi vọng tìm thấy các liệt sĩ sau nhiều năm.

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Cầm trên tay tập giấy tờ đã ngả màu thời gian, ông Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1947) xúc động kể về người anh ruột hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. "Đã 58 năm trôi qua, gia đình tôi vẫn khắc khoải tìm mộ anh nhưng chưa có kết quả. Lần này, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an phường Hà Đông, tôi chỉ mong sao có thể sớm đưa anh về với gia đình", ông nói.

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Nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, bà Lý Thị Thoa (sinh năm 1958) nghẹn ngào lần giở từng bức ảnh cũ của người anh trai. "Vừa ăn Tết xong năm 1972, anh tôi là Lý Văn Đoàn lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Đông Nam Bộ rồi hy sinh. Mấy chục năm qua gia đình tìm kiếm khắp nơi. Hôm nay đến đây, tôi cầu mong lần này kỳ tích sẽ đến để anh sớm được trở về", bà Thoa nói.

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Trực tiếp hỗ trợ và đưa đón các gia đình trong đợt thu nhận mẫu, Trung tá Trịnh Thị Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông, cho biết tự hào khi được đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch '500 ngày đêm' tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là hành động tri ân sâu sắc, hiện thực hóa mong mỏi cháy bỏng của hàng trăm nghìn gia đình liệt sĩ trên cả nước, giúp những người anh hùng đã ngã xuống sớm được xác định danh tính và trở về quê hương, nguồn cội.

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#Liệt sĩ Hà Nội #Xác định danh tính liệt sĩ #Mẫu ADN #Chiến dịch tìm kiếm liệt sĩ #Hành động tri ân

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