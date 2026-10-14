Ấn tượng màn trình diễn của robot trên dòng chảy số

Tobacco Harm Reduction (THR) – Giảm tác hại thuốc lá tại Hoa Kỳ không còn chỉ là một khái niệm trong nghiên cứu khoa học hay đề tài tranh luận về y tế công cộng. Những động thái gần đây từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), giới học thuật và cả lĩnh vực quốc phòng cho thấy giảm tác hại đang dần trở thành một phần quan trọng trong cách Mỹ quản lý các sản phẩm chứa nicotine.