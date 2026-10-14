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Kinh tế

Hội thảo "Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”:

Ấn tượng màn trình diễn của robot trên dòng chảy số

Việt Linh - Dương Triều - Trọng Tài - Trọng Quân

TPO - Tại Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số" sáng 14/10, tại Hà Nội, màn trình diễn “Robot tương tác trên dòng chảy số” thu hút sự quan tâm đặc biệt khi mang đến điểm nhấn công nghệ, thể hiện xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào những trải nghiệm thực tế.

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Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ thay đổi cách con người giao tiếp, làm việc mà còn mở ra những phương thức tương tác mới, thông minh và thuận tiện hơn.
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Đây là giải pháp của Tập đoàn MISA. Sự xuất hiện của robot tích hợp trí tuệ nhân tạo tại hội thảo góp phần truyền tải tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối thông minh và phát triển hệ sinh thái số mà chương trình hướng tới.
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Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo của MISA được phát triển từ năm 2025, theo định hướng kết hợp AI với thiết bị vật lý, giúp mở rộng khả năng giao tiếp và hỗ trợ công việc trong thực tế.
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Một trong những nền tảng công nghệ đáng chú ý là MISA LLM – mô hình ngôn ngữ lớn do MISA tự phát triển, cùng hệ thống máy chủ AI đặt tại Việt Nam.
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MISA cho biết robot tích hợp trí tuệ nhân tạo được phát triển từ năm 2025. Một điểm đáng chú ý trong nền tảng công nghệ của doanh nghiệp là hệ thống máy chủ AI đặt tại Việt Nam. Hiện, 95,5% hoạt động xử lý AI của doanh nghiệp được thực hiện thông qua các mô hình nội bộ trên hạ tầng này.
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Tại hội thảo, màn trình diễn “Robot tương tác trên dòng chảy số” không chỉ tạo không khí khởi động cho hội thảo mà còn gợi mở cách công nghệ AI, thanh toán số và các nền tảng kết nối có thể bổ trợ lẫn nhau. Đây cũng là bước tiến trong hành trình đưa những thành tựu công nghệ đến gần hơn với đời sống, hướng tới hệ sinh thái số thông minh, thuận tiện và lấy người dùng làm trung tâm.

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#Robot #AI #MISA #Hội thảo #Thanh toán số #Hệ sinh thái số #Công nghệ

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