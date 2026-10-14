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Giá vàng thế giới giảm, SJC đứng im

Việt Linh

TPO - Giá vàng thế giới giảm hơn 31 USD/ounce, vàng miếng SJC sáng 14/10 vẫn giữ mức 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục ở mức hơn 13 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với ngày trước đó. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng duy trì giá vàng miếng SJC quanh mốc 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Phú Quý, giá mua vào ở mức 139,8 triệu đồng/lượng, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng ở mức 141 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn SJC, PNJ đều có giá 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.

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Vàng miếng SJC sáng 14/10 giữ mức 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.157 USD/ounce, giảm khoảng 31 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá 26.100 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.646 đồng/USD, tăng 13 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.928 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.354 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.720 - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.720 - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,02%, xuống 102,18 điểm. Giới đầu tư đang chờ báo cáo lạm phát tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 14/10, để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

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