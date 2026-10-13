Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tái cơ cấu EVN: Tách truyền tải điện lúc này có cần thiết?

Dương Hưng

TPO - Trước những quan điểm khác nhau về phương án tách Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các chuyên gia cho rằng, cần cân nhắc thận trọng giữa yêu cầu phát triển thị trường điện cạnh tranh và nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng.

Tách truyền tải chưa phải vấn đề cấp bách

Việc tái cơ cấu EVN đang đặt ra những quan điểm khác nhau giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, đặc biệt là đối với phương án tách EVNNPT khỏi EVN.

Bộ Công Thương đề xuất cần sớm tách khâu truyền tải nhằm bảo đảm tính độc lập của hệ thống lưới điện, tạo điều kiện phát triển thị trường điện cạnh tranh. Trong khi đó, Bộ Tài chính thiên về phương án thận trọng, duy trì sự gắn kết giữa các đơn vị để bảo đảm năng lực tài chính, huy động vốn đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ cung ứng điện.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Anh Tuấn - nguyên Giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương - cho rằng, cả hai cơ quan đều có những lập luận xuất phát từ chức năng, trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, việc tách EVNNPT khỏi EVN chưa phải vấn đề cấp bách.

chuyen-gia.jpg
TS. Nguyễn Anh Tuấn - nguyên Giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương.

Theo ông Tuấn, chủ trương tách bạch các khâu trong ngành điện nhằm phát triển thị trường cạnh tranh là cần thiết. Tuy nhiên, truyền tải điện là lĩnh vực độc quyền tự nhiên, không thể xây dựng nhiều hệ thống đường dây truyền tải song song chỉ để tạo ra cạnh tranh.

Ông Tuấn phân tích, trong một thị trường điện phát triển đầy đủ, chi phí truyền tải phải phản ánh được vị trí đấu nối, khoảng cách truyền tải và mức độ sử dụng hạ tầng lưới điện. Tuy nhiên, hiện nay, cơ chế phân bổ chi phí truyền tải điện tại Việt Nam về cơ bản vẫn mang tính bình quân, chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt giữa các khu vực.

Theo ông Tuấn, từ Cà Mau, Tây Nguyên đến Cao Bằng, Bắc Kạn, chi phí truyền tải chưa được phân biệt rõ theo vị trí địa lý và khoảng cách sử dụng lưới điện. Do đó, điều quan trọng nhất hiện nay là phải tính đúng, tính đủ chi phí truyền tải để EVNNPT có đủ nguồn lực đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống. Còn việc đơn vị này trực thuộc cơ quan nào chưa phải yếu tố quyết định sự phát triển của thị trường điện.

Ông Tuấn cũng cho rằng, không nên mặc nhiên coi việc EVNNPT trực thuộc EVN là nguyên nhân dẫn đến thiếu minh bạch hoặc ưu tiên các nhà máy điện thuộc tập đoàn. Việc huy động nguồn điện được thực hiện theo cơ chế điều độ hệ thống điện quốc gia, trong khi nhiệm vụ chính của EVNNPT là đầu tư, quản lý và vận hành lưới truyền tải.

Bên cạnh đó, chi phí truyền tải điện vẫn chịu sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước, trên cơ sở bảo đảm thu hồi chi phí hợp lý và duy trì nguồn lực tái đầu tư. Vì vậy, EVN không thể tùy ý quyết định mức phí truyền tải mà không chịu sự giám sát.

Theo ông Tuấn, EVN hiện vẫn giữ vai trò chủ lực trong bảo đảm cung ứng điện quốc gia. Nếu tách các đơn vị thành viên khi chưa chuẩn bị đầy đủ điều kiện về vốn và cơ chế phối hợp, khả năng huy động nguồn lực và triển khai các dự án điện lớn, nhất là mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh có thể bị ảnh hưởng.

Tái cơ cấu không phải chia tách bằng mọi giá

Góp ý cho đề án tái cơ cấu EVN, Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam (Hội đồng) cho rằng, việc tái cơ cấu EVN không đơn thuần là chia tách các đơn vị thành viên, mà phải gắn với phát triển thị trường điện cạnh tranh, huy động nguồn lực đầu tư và bảo đảm an ninh năng lượng.

anh5dambaodien19012026.jpg
Theo chuyên gia, việc tách khâu truyền tải điện cần có lộ trình phù hợp.

Theo Hội đồng, mô hình tập đoàn điện lực tích hợp theo chiều dọc từng phát huy hiệu quả khi Việt Nam cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống điện. Tuy nhiên, khi khu vực tư nhân ngày càng tham gia sâu vào phát điện và mua bán điện, mô hình tổ chức ngành điện cũng cần thay đổi để bảo đảm tính minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể.

"Quá trình tái cơ cấu cần lộ trình phù hợp, phân định rõ hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ công ích, tránh chia tách cơ học làm suy giảm năng lực của EVN", Hội đồng cho hay.

Xem thêm

#EVNNPT #EVN #ngành điện #tái cơ cấu #thị trường điện #năng lực tài chính #phát triển năng lượng

Cùng chuyên mục

Doanh nhân Phạm Nhật Vượng và những cuộc 'bắt đầu lại' trên đỉnh cao

Doanh nhân Phạm Nhật Vượng và những cuộc 'bắt đầu lại' trên đỉnh cao

Từ bất động sản, du lịch đến ô tô, năng lượng và đường sắt, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup liên tục lựa chọn những lĩnh vực mới khi đang đứng trên đỉnh thành công. Đằng sau những cuộc “bắt đầu lại” ấy là khát vọng chứng minh năng lực của người Việt với thế giới.

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không chỉ ưu đãi, phải đúng nhu cầu

Hỗ trợ doanh nghiệp: Không chỉ ưu đãi, phải đúng nhu cầu

TPO - Từ đề xuất cấp phiếu hỗ trợ (voucher) để doanh nghiệp tự chọn dịch vụ, nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản đến mở rộng kênh huy động vốn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Các chính sách mới đặt ra bài toán làm sao giảm được chi phí và giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng nguồn lực cần thiết để phát triển.

Mẹ trở lại ghế tổng giám đốc, Cường 'đô la' có động thái gây chú ý

Mẹ trở lại ghế tổng giám đốc, Cường 'đô la' có động thái gây chú ý

TPO - Vừa chấp hành xong hình phạt trong vụ án chuyển nhượng trái pháp luật khu đất vàng rộng 6.000 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan được Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giới thiệu là Tổng Giám đốc QCG. Trên trang cá nhân, Cường "đô la" vừa chia sẻ nhiều điều trong hành trình 2 năm thay mẹ điều hành công ty.

Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ giảm sàn

Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ giảm sàn

TPO - VN-Index chưa thể lấy lại đà tăng trong phiên 13/10 khi áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn hiện hữu. Đáng chú ý, NVB bất ngờ giảm hết biên độ, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng và FPT là mã bị bán mạnh nhất.

Sáng mai Hội thảo 'Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số'

Sáng mai Hội thảo 'Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số'

TPO - Sáng mai (14/10), tại khách sạn Pan Pacific Hanoi, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo chuyên đề Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”. Hội thảo tập trung thảo luận giải pháp phát triển hệ sinh thái thanh toán số, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ người dùng.

Kiến nghị doanh nghiệp phải được giải quyết đến cùng

Kiến nghị doanh nghiệp phải được giải quyết đến cùng

Từ vướng mắc quy hoạch, thuế đến nhu cầu mở rộng đầu tư, doanh nghiệp tại xã Pơng Drang, Đắk Lắk mong được hỗ trợ cụ thể. Lãnh đạo địa phương yêu cầu từng kiến nghị phải có người phụ trách, thời hạn và kết quả giải quyết.

Than Uông Bí dâng hương tri ân các thế hệ công nhân Vùng mỏ

Than Uông Bí dâng hương tri ân các thế hệ công nhân Vùng mỏ

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), Công ty Than Uông Bí - TKV tổ chức dâng hương tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tham quan Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh của Tập đoàn TKV.

Đạt 1.087 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, F88 hoàn thành 96% kế hoạch năm sau 9 tháng

Đạt 1.087 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, F88 hoàn thành 96% kế hoạch năm sau 9 tháng

Riêng trong quý III/2026, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 401 tỷ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ. Với tăng trưởng từ hoạt động cho vay, phân phối bảo hiểm và hiệu quả vận hành cải thiện, Ban lãnh đạo F88 kỳ vọng lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.500 tỷ đồng, vượt khoảng 32% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VN-Index biến động mạnh, FPT trở nên hấp dẫn?

VN-Index biến động mạnh, FPT trở nên hấp dẫn?

Sau nhịp điều chỉnh, cổ phiếu FPT đang mở ra cơ hội đáng chú ý cho nhà đầu tư giá trị khi định giá giảm đáng kể so với đầu năm, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng. Đây là thời điểm đáng cân nhắc đưa FPT vào danh sách theo dõi, song vẫn cần lưu ý những rủi ro từ AI và dòng vốn ngoại.

Xuất nhập khẩu đến 15/9 vượt 825 tỷ USD Ảnh: Lộc Liên

Làm gì để giữ nhịp tăng trưởng cao?

TP - Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu không chỉ về tốc độ mà còn về chất lượng tăng trưởng.

Chốt lộ trình phát triển cửa khẩu Chi Ma giáp Trung Quốc

Chốt lộ trình phát triển cửa khẩu Chi Ma giáp Trung Quốc

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch để thực hiện quy hoạch, phát triển cửa khẩu Chi Ma. Kế hoạch được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (hàng trên cùng, thứ 6 từ phải sang) chúc mừng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nhân trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2026

Sức trẻ đóng góp vào tăng trưởng

TP - Từ đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, T.Ư Đoàn, cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường để người trẻ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe