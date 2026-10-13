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Mẹ trở lại ghế tổng giám đốc, Cường 'đô la' có động thái gây chú ý

Duy Quang

TPO - Vừa chấp hành xong hình phạt trong vụ án chuyển nhượng trái pháp luật khu đất vàng rộng 6.000 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan được Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giới thiệu là Tổng Giám đốc QCG. Trên trang cá nhân, Cường "đô la" vừa chia sẻ nhiều điều trong hành trình 2 năm thay mẹ điều hành công ty.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa thông qua nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Quốc Cường và người dự kiến thay thế là bà Nguyễn Thị Như Loan. Đáng chú ý, bà Loan được giới thiệu là Tổng Giám đốc QCG.

Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai cũng cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Địa chỉ trụ sở sau cập nhật là Nguyễn Chí Thanh, làng Khun, tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Cách đây ít ngày, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã giảm án cho bà Nguyễn Thị Như Loan xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ, được khấu trừ bằng thời gian bà Loan đã bị tạm giam 116 ngày. Vì vậy, đến thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực, bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

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Bà Nguyễn Thị Như Loan được giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Znews.

Trước đó, bà Loan bị tuyên án 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo trong vụ án chuyển nhượng trái pháp luật khu đất vàng rộng 6.000 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước. Theo xác định của cơ quan chức năng, bà Loan hưởng lợi 297 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Chiều 13/10, trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - cho biết, 2 năm qua là chặng đường nhiều thử thách, giúp ông trưởng thành hơn trong vai trò người điều hành và nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động và niềm tin của cổ đông.

“Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của cổ đông. Với trách nhiệm của người đứng đầu ban điều hành, tôi nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đó là những bài học quý giá”, ông Cường nói.

Ông Cường mong Quốc Cường Gia Lai tiếp tục kiên định với quá trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước khôi phục niềm tin của thị trường.

Khép lại 2 năm trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, ông Cường nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn, tinh thần cầu thị và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Ông Cường cũng gửi lời cảm ơn cổ đông vì sự tin tưởng và toàn thể cán bộ, công nhân viên vì những nỗ lực và cống hiến.

“Tôi sẽ luôn trân trọng những trải nghiệm, bài học và tình cảm đã nhận được trong hành trình này”, ông Cường nói.

Quý II năm nay, QCG đạt doanh thu thuần chỉ hơn 11 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước, gần như toàn bộ đến từ mảng bán điện còn bất động sản trắng doanh thu.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong quý vừa qua hơn 24 tỷ đồng, tăng tới 53% khiến hoạt động kinh doanh thuần lỗ hơn 30 tỷ đồng. Nhờ khoản thu nhập khác gần 920 tỷ đồng, trong đó hơn 900 tỷ đồng phát sinh từ việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện đã giúp QCG đạt lãi ròng hơn 165 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu QCG đạt hơn 80 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ do công ty ít bàn giao căn hộ cho khách hàng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 230 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ. Như vậy sau nửa năm, QCG thực hiện lần lượt 42% kế hoạch doanh thu và 66% lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của QCG đạt gần 7.940 tỷ đồng, giảm khoảng 800 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 5.400 tỷ đồng, tương đương 68% tổng tài sản, chủ yếu tập trung tại dự án Phước Kiển.

Hàng tồn kho hơn 1.290 tỷ đồng, gồm 611 tỷ đồng bất động sản dở dang và gần 630 tỷ đồng bất động sản hàng hóa. Nợ phải trả giảm từ 3.999 tỷ đồng xuống còn hơn 3.010 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính gần 602 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vay ngắn hạn với gần 590 tỷ đồng.

Cuối quý II, QCG đang cho bà Nguyễn Thị Như Loan vay ngắn hạn hơn 30 tỷ đồng và ông Lại Thế Hà 7 tỷ đồng, thời hạn đến 30/9. Ngược lại, QCG tăng khoản phải trả ngắn hạn đối với bà Nguyễn Ngọc Huyền My - con gái bà Loan từ hơn 50 tỷ đồng đầu năm lên gần 200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Cường đang cho công ty vay 30 tỷ đồng, bà Lại Thị Hoàng Yến cho QCG vay gần 40 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải trả hơn 2.880 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island vẫn còn gần 1.583 tỷ đồng ở dự án Bắc Phước Kiển. Sau ngày kết thúc kỳ kế toán là 30/6, QCG đã thanh toán thêm hơn 111 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án liên quan đến nghĩa vụ này.

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