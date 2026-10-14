Hiện trạng một nút giao thông vừa được rót 900 tỷ để 'lên đời'

TPO - Ngã năm Đống Đa - Hoa Lư, nút giao thông quan trọng dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai. Trước áp lực phương tiện ngày càng tăng, tỉnh đầu tư 900 tỷ đồng cải tạo nút giao, trong đó xây dựng cầu vượt một chiều dài khoảng hơn 300m để giảm ùn tắc.
Hai quan niệm sai lầm phổ biến nhất khi nhắc đến hình thức này là cho rằng lãi suất kép giúp sinh lời nhanh chóng và lãi suất kép vẫn hiệu quả ngay cả khi lãi suất thấp.
TPO - Áp lực lạm phát, nhu cầu tín dụng gia tăng và những biến động từ thị trường quốc tế khiến dư địa giảm lãi suất chưa nhiều. Trong bối cảnh chi phí vốn có thể còn tăng, chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động cơ cấu nguồn vốn, quản trị dòng tiền và đa dạng hóa kênh huy động để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.
TPO - Theo Cục Thuế, người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Sau khi khoản tiền được ghi nhận và số thuế nợ giảm xuống dưới ngưỡng quy định, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện trong khoảng 3-5 phút.
Tại Vietnam Innovation Summit (VIS) 2026, câu chuyện “định chuẩn” được đặt trong một cuộc đối thoại rộng giữa nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các chuyên gia trong nước, quốc tế về vị trí tiếp theo của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Dòng vốn đang trở nên chọn lọc hơn. Công nghệ tái cấu trúc các ngành công nghiệp và chuỗi giá trị. Những yêu cầu mới về chất lượng, phát triển bền vững và năng lực thích ứng đang định hình lại luật chơi cạnh tranh.
Với gần 30 năm phát triển, Tập đoàn Chánh Thu đã đưa trái cây Việt Nam đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Không chỉ mở rộng năng lực chế biến, xuất khẩu, doanh nghiệp còn chú trọng liên kết với nông dân, phát triển vùng nguyên liệu bền vững.
TPO - Ngân hàng UOB khẳng định, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với khoảng cách đáng kể so với các nước trong khu vực. Do đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó.
TPO - Trước những quan điểm khác nhau về phương án tách Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các chuyên gia cho rằng, cần cân nhắc thận trọng giữa yêu cầu phát triển thị trường điện cạnh tranh và nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng.
Từ bất động sản, du lịch đến ô tô, năng lượng và đường sắt, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup liên tục lựa chọn những lĩnh vực mới khi đang đứng trên đỉnh thành công. Đằng sau những cuộc “bắt đầu lại” ấy là khát vọng chứng minh năng lực của người Việt với thế giới.
TPO - Từ đề xuất cấp phiếu hỗ trợ (voucher) để doanh nghiệp tự chọn dịch vụ, nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản đến mở rộng kênh huy động vốn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Các chính sách mới đặt ra bài toán làm sao giảm được chi phí và giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng nguồn lực cần thiết để phát triển.
TPO - Cà Mau có quyết định phê duyệt gần 3.000 tỷ đồng đầu tư tuyến đường dài khoảng 50 km, kết nối Quản lộ Phụng Hiệp, cao tốc Bắc - Nam và kết nối cửa biển Sông Đốc.
Từng công tác trong ngành giáo dục, ba người phụ nữ bước vào lĩnh vực bảo hiểm ở những thời điểm khác nhau. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm trở thành thế mạnh giúp họ đồng hành cùng khách hàng và phát triển đội ngũ.
TPO - Vừa chấp hành xong hình phạt trong vụ án chuyển nhượng trái pháp luật khu đất vàng rộng 6.000 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan được Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giới thiệu là Tổng Giám đốc QCG. Trên trang cá nhân, Cường "đô la" vừa chia sẻ nhiều điều trong hành trình 2 năm thay mẹ điều hành công ty.
Ông Đào Trung Kiên xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) để tập trung cho công tác điều hành. Cùng với đó, PNJ đã điều chỉnh chính sách thu mua lại sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn.
TPO - VN-Index chưa thể lấy lại đà tăng trong phiên 13/10 khi áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn hiện hữu. Đáng chú ý, NVB bất ngờ giảm hết biên độ, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng và FPT là mã bị bán mạnh nhất.
Từ vướng mắc quy hoạch, thuế đến nhu cầu mở rộng đầu tư, doanh nghiệp tại xã Pơng Drang, Đắk Lắk mong được hỗ trợ cụ thể. Lãnh đạo địa phương yêu cầu từng kiến nghị phải có người phụ trách, thời hạn và kết quả giải quyết.