Tìm thấy hai du khách nước ngoài đi lạc trong rừng ở Đà Nẵng

TPO - Khu vực suối Hang Gió có địa hình tự nhiên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Du khách không tự ý khám phá, đi vào khu vực này khi không có người dẫn đường am hiểu địa hình.

Chiều 14/10, công an xã Bà Nà (thành phố Đà Nẵng) cho hay lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách nước ngoài đi lạc tại khu vực suối Hang Gió (thôn Hòa Trung, xã Bà Nà).

Hai du khách này là anh Austin Vasquez (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Matty Geppert (36 tuổi, quốc tịch Đức).

Lực lượng tìm kiếm tìm thấy hai du khách.

Thông tin ban đầu, ngày 13/10, cả hai vào rừng khám phá, cắm trại và sau đó bị lạc.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm. Đến trưa 14/10 đã tìm thấy hai du khách tại khu vực suối Hang Gió. Tình trạng sức khỏe của cả hai ổn định, chỉ bị một số vết thương ngoài da.

Trong thư cám ơn, hai du khách bày tỏ sự cảm kích vì lực lượng chức năng đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm, giải cứu họ. Cả hai cũng đánh giá đội ngũ tìm kiếm rất chuyên nghiệp và thân thiện.

Theo Công an xã Bà Nà, khu vực suối Hang Gió có địa hình tự nhiên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Du khách không tự ý khám phá, đi vào khu vực này khi không có người dẫn đường am hiểu địa hình. Cần tìm hiểu kỹ lộ trình, tuân thủ hướng dẫn của người có trách nhiệm và không đi một mình.