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Người lính

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Ukraine phóng hàng trăm UAV tập kích Nga

Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, từ tối 13/10 đến sáng 14/10, tổng cộng 493 máy bay không người lái (UAV) được cho là đã hướng về thủ đô Nga, trong đó 180 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận thành phố.

Mối đe dọa từ UAV buộc 4 sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky phải tạm ngừng hoạt động. Riêng sân bay Vnukovo đóng cửa hơn 8 giờ. Hành khách được cho là đã được yêu cầu rời khỏi máy bay.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 902 UAV Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga.

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Những cột khói bốc lên từ các đám cháy tại một nhà máy lọc dầu ở Moscow, Nga sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine, hôm 20/9 (Ảnh: Reuters)

Moscow tiến hành các cuộc tấn công đáp trả

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng thông tin liên lạc trên khắp Ukraine. Chiến dịch sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất và UAV tấn công tầm xa, nhắm vào các cơ sở được cho là hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine.

Tại thủ đô Kiev, các mục tiêu được Nga công bố gồm nhà máy nhiệt điện Darnytska (CHP-4), Kiev CHP-5 và trung tâm dữ liệu ATM Ukrsibbank. Moscow tuyên bố các cơ sở này có liên quan đến hoạt động cung cấp điện cho các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và thu thập thông tin tình báo.

Tại Kiev, các mục tiêu được nêu gồm nhà máy nhiệt điện Kiev CHP-6, nhà máy nhiệt điện Trypilska và trạm biến áp Kyivska. Ở Kharkiv và khu vực lân cận, Nga cho biết đã tấn công các nhà máy nhiệt điện Kharkiv CHP-5 và Zmiivska, vốn được cho là cung cấp điện cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Không quân Ukraine sau đó xác nhận Nga đã phát động cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn từ 18h ngày 13/10 theo giờ Kiev, sử dụng tổng cộng 167 vũ khí, gồm 39 tên lửa các loại và 128 UAV.

Theo phía Ukraine, số tên lửa được sử dụng bao gồm Iskander-M, KN-23, S-400, Zircon và Onyx. Trong khi đó, các UAV gồm dòng Geran cùng nhiều loại UAV khác như Gerbera và Italmas.

Các đợt tấn công chủ yếu nhằm vào thủ đô Kiev và vùng Kharkiv. Phía Ukraine nhận định Nga đã triển khai đồng thời nhiều loại vũ khí từ nhiều hướng, trong đó có số lượng lớn tên lửa đạn đạo nhắm vào các cơ sở năng lượng.

Tính đến 9h sáng 14/10, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa 119 mục tiêu, gồm 4 tên lửa và 115 UAV, tương đương khoảng 90% số UAV tấn công được sử dụng.

Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ của phía Ukraine, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vẫn được ghi nhận tại 22 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống 8 địa điểm. Một số tên lửa Nga được cho là đã không đánh trúng mục tiêu.

Đợt tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang. Hồi đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự tại Ukraine, đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

RBC-Ukraine

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#Moscow #UAV #xung đột Nga-Ukraine #tấn công #quân sự #leo thang #dầu mỏ #cơ sở năng lượng

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