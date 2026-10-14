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Thế giới

Chiếc đồng hồ 60 USD hé lộ mạng lưới đồng minh thân cận của Thủ tướng Thái Lan

Minh Hạnh

TPO - Chiếc đồng hồ Casio AE1200WH giá 60 USD có khắc tên Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã gây xôn xao dư luận khi liên tục xuất hiện trên cổ tay của các bộ trưởng và quan chức cấp cao ở Thái Lan - nơi đồng hồ xa xỉ vốn là biểu tượng quen thuộc của địa vị.

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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (phải) cùng các quan chức Bộ Nội vụ khoe đồng hồ. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)

Được mệnh danh là "Casio Royale", chiếc đồng hồ kỹ thuật số với màn hình hiển thị bản đồ thế giới đặc trưng này đã trở thành biểu tượng cho sự gần gũi của giới quan chức Thái Lan, khiến những người đeo nó được gọi bằng cái tên "Hội Casio”.

Theo Bloomberg, những chiếc đồng hồ này hé lộ phần nào về các mối quan hệ cá nhân đã giúp ông Anutin xây dựng một trong những chính phủ ổn định nhất tại Thái Lan trong nhiều thập kỷ qua.

Là một nhà đàm phán chính trị lão luyện, ông đã thiết lập được nhiều liên minh trên chính trường Thái Lan vốn đầy rẫy chia rẽ, từ các gia tộc có tầm ảnh hưởng ở địa phương thuộc đảng cầm quyền Bhumjaithai của ông cho đến các quan chức cấp cao tại Bộ Nội vụ đầy quyền lực.

"Giá trị của món đồ chúng ta đeo trên người không chỉ nằm ở giá tiền. Với tôi, giá trị nằm ở chính người đã tặng nó”, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Siripong Angkasakulkiat - một trong những người được tặng đồng hồ Casio - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Siripong đã nhận chiếc đồng hồ từ Thủ tướng Anutin sau một cuộc họp Nội các gần đây và hầu như đeo nó mỗi ngày kể từ đó. Ông còn nói đùa rằng mình gần như đã bỏ hẳn thói quen đeo những chiếc đồng hồ đắt tiền.

Được biết, Thủ tướng Anutin thường mua những chiếc đồng hồ Casio này tại các cửa hàng nhỏ và chợ trong những chuyến đi công tác và thị sát quanh Bangkok, sau đó cho khắc tên mình lên đồng hồ trước khi đem tặng. Những người được tặng thậm chí còn bắt đầu so sánh xem họ nhận được loại dây kim loại hay dây nhựa.

Những chiếc đồng hồ Casio với vẻ ngoài giản dị phản ánh một xu hướng toàn cầu về cách thể hiện đẳng cấp: một món đồ rẻ tiền hoặc kín đáo cũng có thể truyền tải thông điệp về sự giàu sang, gu thẩm mỹ hoặc vị thế của người sở hữu đối với những ai am hiểu về chúng.

Từ những món đồ mang phong cách "sang trọng thầm lặng" (quiet luxury) cho đến những chiếc túi tote bình dân in tên các công ty quản lý người mẫu danh tiếng, những dấu hiệu nhận biết dành cho "người trong giới" như vậy có thể biểu thị việc thuộc về một nhóm tinh hoa nào đó.

Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Ekkapob Pianpises đã bác bỏ các đồn đoán cho rằng những món quà này ám chỉ một nhóm chính trị gia thân cận với thủ tướng. Ông cho biết Thủ tướng Anutin đơn giản là thích chiếc đồng hồ vì tính tiện dụng và muốn chia sẻ nó với người khác.

"Đó không phải là dấu hiệu của bất kỳ vấn đề chính trị nào”, ông nói.

Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Các chính trị gia Thái Lan có truyền thống gắn liền với những chiếc đồng hồ gây chú ý.

Một trong những vụ việc gây tranh cãi lớn nhất xảy ra vào năm 2017, khi Phó Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Prawit Wongsuwan đối mặt với cuộc điều tra chống tham nhũng sau khi xuất hiện hình ảnh ông đeo hàng loạt chiếc đồng hồ đắt tiền.

Cơ quan điều tra đã kiểm tra 22 chiếc đồng hồ trị giá hơn 1 triệu USD - số đồng hồ mà ông Prawit khai là mượn từ một người bạn giàu có, và đã kết luận rằng ông Prawit không vi phạm pháp luật vào năm 2018.

Bản thân ông Anutin cũng đã kê khai sở hữu 22 chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá hơn 60 triệu baht. Gần đây, ông được nhìn thấy đeo chiếc Rolex Day-Date 40 tại tiệc sinh nhật của ông Newin Chidchob - nhân vật quyền lực đứng sau đảng Bhumjaithai, người cũng đeo một chiếc Richard Mille RM 30-01.

Những chiếc đồng hồ Casio của ông Anutin có giá trị thấp hơn nhiều so với những chiếc đồng hồ xa xỉ kể trên. Tuy nhiên, theo ông Napon Jatusripitak - nghiên cứu viên tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, với tư cách là món quà cá nhân từ thủ tướng, chúng có thể mang ý nghĩa chính trị riêng.

“Món quà này có thể khiến người nhận có cảm giác muốn gắn bó với người tặng”, ông Napon nhận định.

Một trong những người nhận quà có tầm quan trọng về mặt chính trị là ông Thamanat Prompow - một nhân vật quyền lực có ảnh hưởng lớn, người đang điều hành đảng Kla Tham với tham vọng gia nhập liên minh cầm quyền của ông Anutin.

Việc ông xuất hiện với chiếc đồng hồ Casio có khắc chữ đã làm dấy lên đồn đoán về một liên minh đang hình thành, đặc biệt là sau khi tổng thư ký đảng của ông ám chỉ rằng chiếc đồng hồ đó được tháo trực tiếp từ cổ tay ông Anutin để trao tặng.

"Thông qua những chiếc đồng hồ đó”, ông Napon nói, "ông Anutin chắc chắn đang xây dựng các mối quan hệ bạn bè, những người ủng hộ và các phe phái”.

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#Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul #đồng hồ Casio #Thái Lan #đảng Bhumjaithai

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