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Khởi tố đối tượng sản xuất hàng chục tấn phân bón giả

Tân Lộc

TPO - Công an tỉnh Cà Mau phát hiện cơ sở sản xuất phân bón giả tại xã Phong Hiệp, thu giữ hơn 5 tấn phân bón thành phẩm và hơn 81 tấn nguyên liệu. Hứa Văn Chọn, người bị xác định trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Văn Chọn (SN 1980, ngụ xã Phong Hiệp, Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Trước đó, khoảng 8h ngày 8/10, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Hứa Văn Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (địa chỉ ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau).

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Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen). Ảnh: Trọng Nguyễn.

Làm việc với cơ quan Công an, Hứa Văn Chọn khai nhận là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do Thái Thị Đào - vợ của Chọn, làm người đại diện pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do Hứa Văn Đời - con ruột của Chọn, làm người đại diện pháp luật).

Cả hai công ty đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất phân bón từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng sau đó thiết kế bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu phân bón nổi tiếng để bán ra thị trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón với tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu với tổng trọng lượng hơn 81 tấn; 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau.

Đồng thời, công an tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, thu giữ 191 bao phân bón giả.

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Kho chứa hàng thành phẩm và nguyên liệu sản xuất phân bón giả tại công ty của Hứa Văn Chọn

Qua điều tra, công an xác định Chọn đã hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay. Số lượng phân bón giả bán ra thị trường rất lớn và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trong đó, chỉ tính riêng trong 10 ngày trước khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang (từ ngày 28/9 đến ngày 7/10/2026), Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, với tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

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