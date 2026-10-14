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Pháp luật

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Công an Phú Thọ trục xuất 4 công dân Trung Quốc

Đức Anh

TPO - Bốn công dân Trung Quốc bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi bị xác định qua lại biên giới không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định, sau đó ở lại Việt Nam nhưng không có giấy tờ cư trú hợp lệ.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức trục xuất 4 công dân Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Việc trục xuất được thực hiện trong ngày 13/10.

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Trục xuất 4 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh, cư trú. Ảnh: Văn Hải

Bốn người bị trục xuất gồm Li Zhisen, Wang Shuncheng, Wang Shi Xin và Wang Yi Xin. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định những người này có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định, sau đó ở lại Việt Nam nhưng không được cấp giấy tờ có giá trị cư trú.

Hành vi trên thuộc trường hợp quy định tại điểm g, khoản 9, Điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các lĩnh vực liên quan.

Căn cứ kết quả xác minh, xử lý vi phạm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lạng Sơn cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hoàn tất thủ tục, tổ chức trục xuất 4 công dân trên theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở lưu trú chấp hành quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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#Trục xuất công dân Trung Quốc #Quy định xuất nhập cảnh #Phú Thọ #Vi phạm pháp luật #Quản lý xuất nhập cảnh

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