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Miền Bắc tiếp tục nắng nóng hiếm gặp

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ 15-25/10, miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh, nền nhiệt cao dự báo duy trì liên tục. Nam Bộ chiều nay có mưa dông rải rác. Các khu vực khác trời nắng, ít mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng sớm nay (15/10) có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm nay có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo trong khoảng 10 ngày tới, miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh tràn về. Nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức cao nhất 32-34 độ.

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Miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trong nhiều ngày tới.

Đây là hình thái thời tiết bất lợi khi làm giảm khả năng khuếch tán của chất ô nhiễm. Lúc 6h sáng nay (15/10), chất lượng không khí ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên ở ngưỡng xấu và kém, có hại cho sức khoẻ mọi người.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở khu vực này đến 19/10. Khoảng ngày 20-21/10, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 17-22/10, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, riêng các ngày 20-22/10 có mưa to.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, riêng Lâm Đồng có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

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