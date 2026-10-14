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Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng: Không né tránh những vấn đề mới đặt ra

Trường Phong

TPO - Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ, việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 103 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tiến hành khoa học, dân chủ, khách quan, thận trọng

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét tờ trình của Bộ Chính trị về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; đã thảo luận và thống nhất kết luận cơ bản thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp của Đề cương.

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Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện Đề cương và tổ chức nghiên cứu, cần quán triệt sâu sắc các yêu cầu sau:

Một là, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng là nhiệm vụ hệ trọng, phải được tiến hành khoa học, dân chủ, khách quan, thận trọng; kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp. Việc xác định phạm vi, mức độ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải căn cứ vào kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; không ấn định trước nội dung sửa đổi, bổ sung, đồng thời không né tránh những vấn đề mới đặt ra.

Mọi đề xuất phải giữ vững bản chất, mục tiêu, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm Điều lệ Đảng chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; có tính ổn định và sức sống lâu dài.

Hai là, việc nghiên cứu, tổng kết phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội XV của Đảng, gắn kết chặt chẽ với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh và các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn lớn của nhiệm kỳ; bảo đảm đồng bộ với quá trình nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp. Kịp thời cập nhật, nâng tầm những quan điểm, chủ trương có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng thành những vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu; không chuyển "cơ học" nội dung nghị quyết vào Điều lệ Đảng.

Chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đối với những vấn đề thật sự cần thiết

Ba là, lấy thực tiễn làm căn cứ quan trọng để nghiên cứu, đề xuất. Tổ chức tổng kết từ cơ sở, đến từng chi bộ, từng đảng viên, phản ánh khách quan, trung thực những vấn đề phát sinh trong thi hành Điều lệ Đảng.

Tập trung vào những vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; vận hành mô hình tổ chức mới, chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; quan hệ giữa tập thể, cá nhân và người đứng đầu; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật; chuyển đổi số, dữ liệu và tác động của khoa học, công nghệ đối với tổ chức và hoạt động của Đảng; các nội dung đang thí điểm và những yêu cầu đặt ra trong kỷ nguyên mới.

Mỗi đề xuất cụ thể về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phải có căn cứ lý luận và thực tiễn vững chắc, làm rõ sự cần thiết, phương án, tác động, điều kiện thực hiện và tính khả thi.

Bốn là, căn cứ kết quả tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, phân định rõ vướng mắc từ quy định của Điều lệ Đảng, từ văn bản thi hành hay từ tổ chức thực hiện để xác định rõ hướng xử lý đối với từng nội dung theo 4 hướng: Tiếp tục kế thừa; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; giao Trung ương quy định, hướng dẫn; tiếp tục tổng kết, thí điểm, kiểm chứng.

Chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đối với những vấn đề thật sự cần thiết, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có tính nguyên tắc, phổ biến, ổn định, khả thi và có giá trị thực hiện lâu dài; những vấn đề chưa đủ độ chín, còn có ý kiến khác nhau hoặc thường xuyên biến động thì tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, thí điểm trước khi xem xét.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện Đề cương và tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình thực tiễn của hoạt động tổng kết, nghiên cứu để chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh một số nội dung cụ thể của Đề cương.

Bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa Đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và Báo cáo tổng thể; lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học.

Trong thời gian chưa sửa đổi Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện các quy định, hướng dẫn bảo đảm thực hiện thống nhất các nội dung đang thí điểm.

Trung ương yêu cầu thực hiện đúng lộ trình: Năm 2026 hoàn thiện Đề cương, phương pháp, hệ thống chuyên đề, hướng dẫn và các điều kiện tổ chức thực hiện. Năm 2027 - 2028 tập trung nghiên cứu, khảo sát, tổng kết mô hình, tổng kết thí điểm, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng thể và lấy ý kiến. Năm 2029 tiếp thu, cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo tổng thể. Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XV sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 #Kết luận Hội nghị Trung ương 4 #Sửa đổi Điều lệ Đảng

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