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Thế giới

Lực lượng Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công sân bay, cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiếp tục nhắm mục tiêu vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út, sau vụ tấn công gây cháy tại khu phức hợp trụ sở tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở thành phố Dhahran.

Theo Reuters, ngày 14/10, lực lượng Houthi cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Riyadh. Nhóm này không nêu rõ thời điểm tiến hành các cuộc tấn công.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía Riyadh hôm thứ Tư, và nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở thủ đô của Ả Rập Xê Út.

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Ngọn lửa bùng cháy tại một cơ sở thuộc tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco ở phía nam Riyadh, ngày 3/10.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết vụ tấn công vào trụ sở của Saudi Aramco chỉ gây ra một đám cháy nhỏ và không có thương vong.

Nguồn tin từ Reuters tiết lộ, một tên lửa đạn đạo đã bắn trúng khu phức hợp trụ sở chính của Aramco. Một tòa nhà văn phòng trong khu phức hợp đã bị trúng đạn và ba tầng trên cùng của tòa nhà bị hư hại.

Trong khi đó, theo CNN, Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn, một lần nữa nhắm mục tiêu vào thủ đô Riyadh và được cho là đã tấn công trụ sở tập đoàn dầu khí Saudi Aramco.

Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết, một tòa nhà hành chính thuộc Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, đã bị tấn công, gây ra một đám cháy nhỏ. Hiện chưa rõ tòa nhà bị đánh trúng trực tiếp hay bị hư hại do mảnh vỡ. Vụ việc không gây thương vong.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn ba tên lửa hành trình và hai máy bay không người lái, nhắm vào khu vực Riyadh và miền nam nước này.

Các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Aramco làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng, bởi tập đoàn này giữ vai trò then chốt đối với nền kinh tế Ả Rập Xê Út và nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay cả khi hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, nguy cơ xung đột lan rộng vẫn có thể ảnh hưởng đến doanh thu của vương quốc và gây sức ép lên giá dầu thế giới.

Diễn biến trên đánh dấu một nấc leo thang mới trong xung đột giữa hai bên, sau các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Houthi khiến sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh phải đóng cửa trong tuần trước.

Các cuộc tấn công cũng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ả Rập Xê Út tập kích một kho nhiên liệu quan trọng tại Yemen hôm 13/10. Riyadh cáo buộc lực lượng Houthi sử dụng cơ sở này để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út và tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Công ty Dầu mỏ Yemen do Houthi kiểm soát khẳng định kho này không chứa các sản phẩm dầu mỏ và vụ tấn công sẽ không ảnh hưởng đến trữ lượng hay nguồn cung nhiên liệu.

Căng thẳng gia tăng kể từ tháng 7, khi Houthi tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu vận tải của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và cơ sở hạ tầng bên trong vương quốc. Lực lượng này cho biết động thái nhằm đáp trả điều mà họ mô tả là các biện pháp phong tỏa của Ả Rập Xê Út đối với thủ đô Yemen.

Các cuộc tấn công đã leo thang trong những ngày gần đây, bao gồm cả các cuộc tấn công liên tiếp vào Sân bay Quốc tế King Khalid của Riyadh, nơi 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương hôm thứ Bảy, đây là vụ tấn công tàn khốc nhất nhằm vào Ả Rập Xê Út trong hơn một thập kỷ.

Reuters, CNN

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#Lực lượng Houthi #Ả Rập Xê Út #tấn công #dầu khí #sân bay #Saudi Aramco #xung đột Trung Đông #leo thang quân sự

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