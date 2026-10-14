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Phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ngô Tùng - Thanh Tâm

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM vừa có quyết định phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 và các nhiệm vụ khác, đột xuất do Chủ tịch UBND thành phố giao, Thường trực UBND thành phố trực tiếp thực hiện những nội dung cụ thể như sau.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phụ trách chung, đồng thời theo dõi, chỉ đạo chung các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch, đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Văn Được cũng phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo; Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển đặc khu Côn Đảo; Chiến lược phát triển Côn Đảo; tổng thể về Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của thành phố giai đoạn 2026-2030 và Luật Phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND thành phố; tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của ủy ban.

Chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; báo cáo Chủ tịch những vấn đề quan trọng.

Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch cụ thể thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của thành phố; công tác liên kết vùng.

Ông Hà cũng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: lịch công tác đối ngoại của Thường trực UBND thành phố; các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; khu công nghiệp, khu chế xuất; thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng. Đồng thời ông cũng triển khai các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế thuộc lĩnh vực phụ trách; quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài thuộc lĩnh vực phụ trách…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, an toàn thực phẩm; các nghị quyết đặc thù áp dụng đối với thành phố; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức và cải cách hành chính; công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua khen thưởng; quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Cường trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc địa bàn và lĩnh vực phụ trách; y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa, thể dục, thể thao, xuất bản, truyền thông, báo chí.

Cùng với đó là lĩnh vực người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; lao động, việc làm; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; các dự án xã hội hóa, chương trình hỗ trợ lãi suất theo lĩnh vực phụ trách; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền; công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định pháp luật.

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Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TPHCM và thường trực UBND TPHCM hiện tại. Ảnh: Ngô Tùng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, giao thông, phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được giao.

Ông Hoàng Nguyên Dinh theo dõi các lĩnh vực quản lý quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; quản lý nhà ở, công sở; theo dõi các dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn ODA theo thẩm quyền và các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố. Ông cũng phụ trách công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án được phân công; theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án hạ tầng. Trong lĩnh vực giao thông, ông theo dõi các dự án đường sắt đô thị, công trình giao thông và những chương trình phát triển hạ tầng của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phụ trách các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và phát triển nông thôn. Ông Thạnh theo dõi lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; quản lý khoáng sản; theo dõi, chỉ đạo công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Ông cũng phụ trách các nội dung liên quan đến quản lý, khai thác bền vững tài nguyên biển, phát triển kinh tế biển và những chương trình, đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Các chương trình được UBND TPHCM giao cho ông Bùi Minh Thạnh theo dõi gồm đề án quản lý đất đai hiệu quả, chương trình giảm ô nhiễm môi trường, phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách Nhà nước; quản lý thu, chi ngân sách; điều hành ngân sách và các nội dung liên quan đến quản lý tài sản công.

Ông Vinh theo dõi việc quản lý, sử dụng tài sản công, nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, ông phụ trách các vấn đề về đầu tư, thuế, phí, lệ phí và những nội dung thuộc lĩnh vực tài chính được phân công.

Ông Nguyễn Công Vinh cũng theo dõi các chương trình, đề án liên quan đến hỗ trợ lãi suất trên địa bàn thành phố, trừ những nội dung thuộc lĩnh vực đã giao cho Phó Chủ tịch khác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phụ trách các lĩnh vực tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và những vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật. Ông Trần Văn Bảy theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền. Các nhiệm vụ khác gồm theo dõi công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và những nội dung liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Ông cũng được giao theo dõi các chương trình, đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phụ trách các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp, công nghệ cao và phát triển kinh tế số. Ông Trương Minh Huy Vũ được giao theo dõi việc triển khai các chương trình, đề án liên quan đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số. Ông cũng theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ phụ trách những đề án về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số, kinh tế số và các chương trình thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

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