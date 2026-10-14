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Khởi tố kẻ sát hại nữ sinh người Lào ở phòng ký túc xá

Tiền Lê

TPO - Do ghen tuông nên sau khi uống rượu bia, Phúc nảy sinh ý định đi tìm gặp chị S.K. để đe dọa, buộc phải xin lỗi và nối lại tình cảm giữa hai người. Khi tới phòng ký túc xá của chị S.K. đối tượng phá cửa, yêu cầu chị phải xin lỗi nhưng bất ngờ rút dao cất giấu trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú thôn Ia Lâm, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai, chỗ ở tại hẻm 43 đường Trần Nhật Duật, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 9/2024 thông qua mạng xã hội facebook, chị S.K. (SN 2006, người Lào, sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai) quen biết với Phúc và nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Phúc cho rằng chị S.K. có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông, bực tức.

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Đối tượng Phạm Minh Phúc (bên trái) và bạn gái.

Tối 12/10, sau khi đã uống bia cùng bạn bè, Phúc nảy sinh ý định đi tìm gặp chị S.K. để đe dọa, buộc phải xin lỗi và nối lại tình cảm giữa hai người. Khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đến trước cửa phòng ở của chị S.K tại ký túc xá nhà trường. Thấy cửa phòng đóng kín nên Phúc dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa, xông vào bên trong.

Tại đây Phúc yêu cầu chị S.K. phải xin lỗi và Phúc nhưng bất ngờ rút dao cất giấu trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Phúc nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị S.K. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Bên cạnh việc truy xét, Công an tỉnh đã vận động đối tượng ra đầu thú. Sau đó Phạm Minh Phúc đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự Phạm Minh Phúc vào ngày 13/10.

Hiện tại Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng để tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định pháp luật và tham mưu các thủ tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phía bị hại, gia đình bị hại.

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