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Giải trí

Nữ diễn viên chết đuối

Minh Vũ

TPO - Nghệ sĩ kịch Tiền Thủy Minh đi giặt trang phục biểu diễn lúc nửa đêm, bị tai nạn bất ngờ dẫn tới qua đời vì chết đuối.

Trang QQ đưa tin gia đình và đoàn kịch thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thông báo tin buồn nữ diễn viên Tiền Minh Thủy không may gặp tai nạn qua đời vào ngày 12/10, hưởng thọ 59 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp, người thân và khán giả. Theo QQ, tang lễ nữ nghệ sĩ quá cố được tổ chức ngày 13/10.

Theo đó, Tiền Thủy Minh là nghệ sĩ Việt kịch dân gian, đang đi biểu diễn tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Tối 11/10, sau khi kết thúc chương trình, nữ diễn viên không trở về nơi nghỉ ngơi của đoàn kịch mà mang theo một số trang phục đến bờ sông gần làng để giặt giũ, nhưng không ngờ bi kịch xảy ra.

Đến sáng 12/10, người dân phát hiện thi thể nữ diễn viên, đồng thời còn thấy cả chậu quần áo chưa giặt xong trên bờ.

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Hình ảnh cuối của nghệ sĩ Tiền Minh Thủy.

Theo điều tra của cảnh sát, đây là tai nạn ngoài ý muốn. Nữ diễn viên không may bị trượt chân trong quá trình cúi xuống giặt quần áo. Do bờ sông trơn trượt, ban đêm hạn chế tầm nhìn, cộng thêm sự mệt mỏi sau khi biểu diễn, dẫn tới tai nạn thương tâm xảy ra. Nguyên nhân cái chết được xác định là bị đuối nước, không có dấu hiệu sát hại.

Nhiều đồng nghiệp thương tiếc khi Tiền Minh Thủy qua đời đột ngột. Tiền Thủy Minh được đồng nghiệp nhớ tới là người hòa nhã và đã cống hiến gần như toàn bộ cuộc đời mình cho nghệ thuật Việt kịch.

Các đồng nghiệp cùng đoàn chia sẻ cuộc sống nghệ sĩ Việt kịch lưu động còn nhiều khó khăn, họ tiếp tục diễn xuất vì tình yêu với nghiệp diễn và muốn kế thừa phát huy văn hóa dân gian.

Trong quá trình lưu diễn, việc tự giặt trang phục biểu diễn là điều thường thấy. Những bộ đồ diễn kịch thường được chế tác cầu kỳ, đính đá, thêu thùa tinh xảo và sử dụng vải mỏng, vì vậy không thể dùng máy giặt.

Thêm vào đó, ngày hôm sau đoàn kịch còn có buổi biểu diễn, để kịp lịch trình, nữ diễn viên Tiền Thủy Minh mới đi giặt quần áo lúc nửa đêm.

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Các nghệ sĩ Việt kịch vượt qua khó khăn để giữ gìn văn hóa dân gian.

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#Tiền Minh Thủy #nữ diễn viên chết đuối #diễn viên Trung Quốc qua đời #sao Hoa ngữ

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