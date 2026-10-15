Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine tố SpaceX hạn chế tín hiệu Starlink, gây tê liệt UAV

Bình Giang

TPO - Ngày 14/10, Ukraine cáo buộc hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink, khiến các máy bay không người lái (UAV) của nước này bị tê liệt.

ukraine.jpg
Một tòa chung cư ở Kiev bị tấn công ngày 13/10. (Ảnh AP)

Quan hệ giữa Kiev và Washington xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu diesel của Nga vào tuần trước và công khai chỉ trích ông Zelensky.

Đối mặt với áp lực về giá nhiên liệu, ông Trump kêu gọi Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời cho rằng Ukraine nên có tổng thống mới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Ukraine và Nga đều đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, mặc dù không bên nào xác nhận điều này. Trong 2 ngày vừa qua, Ukraine nói Nga vẫn ném bom, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào trạm điện của Ukraine.

Giới chức quân sự Ukraine nói rằng SpaceX đã đột ngột ngắt hoạt động của các thiết bị đầu cuối Starlink cấp quân sự mà không đưa ra cảnh báo trước. Điều này khiến Kiev không thể tiếp tục dựa vào hệ thống này để dẫn đường cho máy bay không người lái.

“Các lực lượng phòng vệ của chúng tôi không nhận được cảnh báo về hạn chế này, và điều đó đã dẫn đến tình trạng một số nhiệm vụ bị gián đoạn”, cố vấn của Tổng thống Ukraine Serhiy Beskrestnov viết trên Telegram.

Thông tin công ty của tỷ phú Musk hạn chế năng lực quân sự của Ukraine đã khiến Ba Lan phản ứng gay gắt. Ba Lan là bên thay mặt Ukraine thanh toán phí thuê bao Starlink.

“Này, @elonmusk, ông lớn, ông lại đang chơi trò chính trị với các sản phẩm của mình đấy à? Với tư cách là khách hàng châu Âu của ông, chúng tôi đang theo dõi ông”, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski viết trên mạng xã hội X.

Tỷ phú Musk chưa đưa ra phản hồi. Trước đây, ông từng có mâu thuẫn với ông Sikorski. SpaceX cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Tỷ phú Musk là đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Trump. Việc SpaceX có thể hạn chế năng lực của Ukraine càng khiến Kiev lo ngại rằng Washington có thể cắt giảm hỗ trợ trên chiến trường, nhằm buộc nước này phải nhượng bộ.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đe dọa dừng chia sẻ thông tin tình báo giúp cảnh báo sớm các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine, để gây sức ép buộc Kiev dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Cuối ngày 13/10, các quan chức Ukraine cho biết trong 2 ngày trước đó họ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ các đối tác phương Tây trước những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào thủ đô. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Washington vẫn đang chia sẻ thông tin tình báo.

Ukraine cho biết họ chỉ đánh chặn được 4 trong số 39 tên lửa Nga. Con số này cho thấy năng lực phòng không của Kiev suy yếu trước các tên lửa đạn đạo tốc độ cao và UAV, trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt vũ khí.

Starlink không hoạt động bên trong lãnh thổ Nga. Các UAV mà Ukraine sử dụng để tấn công cơ sở dầu mỏ Nga sử dụng những phương thức liên lạc khác. Tuy nhiên, Ukraine sử dụng hệ thống của Starlink để điều khiển UAV trên lãnh thổ của mình, bao gồm những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tình trạng hạn chế tín hiệu gây khó khăn đáng kể cho hoạt động hậu cần và một số nhiệm vụ sử dụng UAV.

Theo Reuters

Xem thêm

#Starlink #SpaceX #Tín hiệu vệ tinh #UAV #Chiến tranh Nga - Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine

Cùng chuyên mục

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

Phái đoàn Trung Quốc thăm hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản

TPO - Tokyo phản đối chuyến thăm hiếm hoi của một phái đoàn Trung Quốc tới hòn đảo mà cả Nga và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc nhằm gây sức ép lên chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

TPO - Nga liên tiếp giành được lợi thế, từ thỏa thuận dầu diesel đến việc Mỹ gia tăng sức ép lên Ukraine, trong bối cảnh các vấn đề chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump phải xử lý ngày càng phù hợp với xu hướng nghiêng về phía Mátxcơva.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe