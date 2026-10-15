Cầu vượt Phạm Tu - đường 70 thành hình, đúc dầm chạy đua về đích cuối năm

TPO - Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mặt bằng, 3 đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 (Hà Nội) được thông xe kỹ thuật dịp 10/10. Một số đoạn đã cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường hoàn thành, trong khi các hạng mục hạ tầng và vỉa hè tiếp tục được thi công.