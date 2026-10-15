Cầu vượt Phạm Tu - đường 70 thành hình, đúc dầm chạy đua về đích cuối năm

TPO - Sau gần 10 năm chờ đợi, hình hài cây cầu vượt tại nút giao đường Phạm Tu - đường 70 đã dần lộ diện khi các trụ cầu hoàn thiện và nhiều nhịp dầm liên tục đang được đổ bê tông, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12.
TPO - UBND phường Cầu Giấy cho biết, phường sắp đấu giá 7 thửa đất vị trí thuận lợi, giá khởi điểm cao nhất lên đến hơn 176 triệu đồng/m2.
TPO - Cây cầu vượt trực thông dài hơn 255 mét tại nút giao Phạm Tu - đường 70 đang bước vào giai đoạn lắp dầm, đổ sàn mặt cầu sau gần mười năm người dân mòn mỏi chờ thông xe.
TPO - Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mặt bằng, 3 đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 (Hà Nội) được thông xe kỹ thuật dịp 10/10. Một số đoạn đã cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường hoàn thành, trong khi các hạng mục hạ tầng và vỉa hè tiếp tục được thi công.
TPO - Sáng 14/10, tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc.
TPO - Hà Nội tính thay thế dần cây hoa sữa trồng mật độ cao tại một số tuyến phố cụ thể trong quãng thời gian từ 3-7 năm tới.
TPO - Nhóm vấn đề được nhiều nông dân Hà Nội quan tâm khi đối thoại với Chủ tịch Hà Nội là việc làm và chuyển đổi sinh kế, nhất là tại những địa bàn chịu tác động của thu hồi đất, triển khai các công trình, dự án.
TPO - Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn đang chậm tiến độ, tỷ lệ hoàn thành thi công phổ biến dưới 40% kế hoạch do gặp vướng mắc kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.
TPO - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội) đề xuất đưa khu dân cư phía Đông ra khỏi ranh giới quy hoạch, đồng thời bố trí ba quảng trường và không gian tổ chức nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật.
TPO - Hà Nội bắt đầu thi công thay thế dải phân cách cũ giữa làn ô tô và xe máy trên cầu Thanh Trì bằng dải phân cách cứng liên tục trong khung giờ ban đêm nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tránh ùn tắc.
TPO - Hà Nội giao hơn 5.000m2 đất tại xã Vĩnh Thanh và 2 lô đất khác tại xã Thư Lâm cho doanh nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới, Hà Nội tiếp tục có nắng vào ban ngày, nhiệt độ ít biến động; trời mát vào đêm và sáng sớm.
TPO - Dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được kỳ vọng chống ngập và bảo đảm giao thông. Tuy nhiên, hệ thống rãnh thoát nước đang thi công lại được xây dựng quá cao, bịt kín lối ra vào khiến người dân phải bắc cầu gỗ để đi lại.
TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khi mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.
TPO - Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng với quy mô khoảng 447 ha dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 7.250 hộ dân bị ảnh hưởng (tương đương 20.000 người) được bố trí tái định cư tại chỗ. Dự án dành ra khoảng 14,39 ha quỹ đất cho việc tái định cư và xây dựng nhà ở xã hội.
TPO - Công viên Thủ Lệ (vườn thú Hà Nội) được quy hoạch ý tưởng "Eco-Zoo – Vườn thú sinh thái và Phúc lợi động vật": Chuyển từ mô hình "xem thú trong lồng" sang mô hình "trải nghiệm sinh cảnh hoang dã tự nhiên".
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội tiếp diễn hình thái trời nắng ban ngày, đêm không mưa. Hình thái thời tiết tuy không khắc nghiệt nhưng biến động nhiệt nhanh tác động không tốt tới người mẫn cảm với thời tiết.