Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội đấu giá 7 lô đất ‘vàng' ở Cầu Giấy, giá khởi điểm hơn 176 triệu đồng/m2

Trần Hoàng

TPO - UBND phường Cầu Giấy cho biết, phường sắp đấu giá 7 thửa đất vị trí thuận lợi, giá khởi điểm cao nhất lên đến hơn 176 triệu đồng/m2.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh DVL tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất F1, F2, F4, F5, F6, F7 và F8 thuộc lô F, ô đất D23, Khu đô thị mới Cầu Giấy, tổng diện tích 1.365 m2.

Các thửa đất tọa lạc tại khu vực có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển, kết nối thuận lợi với các trục giao thông quan trọng như Phạm Hùng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ và Vành đai 3. Khu vực này đồng thời tập trung nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp, ngân hàng, trường học, trung tâm thương mại...

Với lợi thế vị trí trung tâm, quỹ đất khan hiếm và hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, phiên đấu giá 7 thửa đất ô D23 không chỉ góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách nhà nước mà còn mở ra cơ hội sở hữu bất động sản giá trị cao tại một trong những khu vực phát triển năng động của Thủ đô.

1d33-z7518453018922-f119981f8a9e7c288b9a73c40f291c37.jpg
Một góc khu vực phường Cầu Giấy, Hà Nội

Trong số 7 thửa đất đưa ra đấu giá, 5 thửa F1, F2, F4, F5 và F6 có mức giá khởi điểm 85.948.658 đồng/m2, 2 thửa F7 và F8 có giá khởi điểm 176.675.375 đồng/m2.

Được biết, các ô đất sẽ được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối đa 3 vòng đấu giá đối với từng thửa đất tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Khách hàng tham gia đấu giá thực hiện mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. Tiền đặt trước bằng 35% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm; tiền mua một bộ hồ sơ là 300.000 đồng.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 9/10/2026 đến trước 17 giờ ngày 23/10/2026, trong giờ hành chính của ngày làm việc. Địa điểm tiếp nhận: Phòng 806, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Cầu Giấy, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá dự kiến lúc 8 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 28/10/2026 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Xem thêm

#Đấu giá đất Cầu Giấy #Khu đô thị mới Cầu Giấy #Giá đất Hà Nội #Vị trí đất trung tâm #Quỹ đất khan hiếm #phường Cầu Giấy #đấu giá đất vàng

Cùng chuyên mục

Vành đai 2,5 Hà Nội: Vừa cho lưu thông, vừa hoàn thiện

Vành đai 2,5 Hà Nội: Vừa cho lưu thông, vừa hoàn thiện

TPO - Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mặt bằng, 3 đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 (Hà Nội) được thông xe kỹ thuật dịp 10/10. Một số đoạn đã cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường hoàn thành, trong khi các hạng mục hạ tầng và vỉa hè tiếp tục được thi công.

Điểm tên loạt dự án nghìn tỷ ở Hà Nội ì ạch

Điểm tên loạt dự án nghìn tỷ ở Hà Nội ì ạch

TPO - Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn đang chậm tiến độ, tỷ lệ hoàn thành thi công phổ biến dưới 40% kế hoạch do gặp vướng mắc kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khi mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Dự kiến hơn 14ha đất cho tái định cư và nhà ở xã hội

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Dự kiến hơn 14ha đất cho tái định cư và nhà ở xã hội

TPO - Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng với quy mô khoảng 447 ha dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 7.250 hộ dân bị ảnh hưởng (tương đương 20.000 người) được bố trí tái định cư tại chỗ. Dự án dành ra khoảng 14,39 ha quỹ đất cho việc tái định cư và xây dựng nhà ở xã hội.

Bản tin Thời tiết Hà Nội (13 - 14/10): Duy trì ngày nắng đêm không mưa

Bản tin Thời tiết Hà Nội (13 - 14/10): Duy trì ngày nắng đêm không mưa

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội tiếp diễn hình thái trời nắng ban ngày, đêm không mưa. Hình thái thời tiết tuy không khắc nghiệt nhưng biến động nhiệt nhanh tác động không tốt tới người mẫn cảm với thời tiết.

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

TPO - Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV vào thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe