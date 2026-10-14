Chủ tịch Hà Nội đối thoại với nông dân: Cách nào để chuyển đổi nghề cho nông dân bị thu hồi đất?

TPO - Nhóm vấn đề được nhiều nông dân Hà Nội quan tâm khi đối thoại với Chủ tịch Hà Nội là việc làm và chuyển đổi sinh kế, nhất là tại những địa bàn chịu tác động của thu hồi đất, triển khai các công trình, dự án.

Sáng 14/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2026 với chủ đề "Đồng hành cùng nông dân Thủ đô phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, xanh, bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản và sinh kế nông dân".

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tham quan không gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của nông dân Thủ đô

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây là dịp để lãnh đạo Thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của nông dân; đồng thời cùng trao đổi, xác định các giải pháp thiết thực nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân trong giai đoạn mới.

"Quan điểm nhất quán của Thành phố là phát triển nông nghiệp phải gắn với nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nông dân; phát triển đô thị phải hài hòa với phát triển nông thôn; người nông dân phải thực sự là chủ thể và được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Nêu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân làm trọng tâm.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại Hội nghị

Các hoạt động hỗ trợ nông dân ngày càng gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và kết nối thị trường. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng các nguồn lực của thành phố tiếp tục tạo điều kiện để hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế trong quá trình đô thị hóa.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Hội Nông dân Thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp kiến nghị của hội viên, nông dân và khảo sát thực tế tại một số địa phương. Qua đó, nổi lên 5 nhóm vấn đề cần Thành phố quan tâm giải quyết.

Nhóm đầu tiên được nhiều nông dân quan tâm là việc làm và chuyển đổi sinh kế cho nông dân, nhất là tại những địa bàn chịu tác động của thu hồi đất, triển khai các công trình, dự án; trong đó cần chú trọng đào tạo nghề, kết nối việc làm và hỗ trợ các mô hình sinh kế phù hợp.

Thứ hai, tổ chức sản xuất, liên kết và tiêu thụ nông sản; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, liên kết thiếu bền vững, hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường.

Thứ ba, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, vốn và khoa học kỹ thuật, thúc đẩy các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp; hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.

Thứ năm, tăng cường nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, gắn hỗ trợ vốn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết tiêu thụ sản phẩm.