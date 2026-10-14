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Xã hội

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Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri 13 xã, phường phía Tây Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc với cử tri 13 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chiều 14/10, tại xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri 13 xã, phường phía Tây tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

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Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại xã Phú Thiện, với sự tham dự của gần 200 cử tri thuộc 3 xã (Chư A Thai, Ia Hiao và Phú Thiện), đồng thời kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu xã, phường (Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar).

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét, thông qua tại kỳ họp và kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

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Các cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh, kiến nghị cơ quan chức năng và địa phương quan tâm hướng dẫn, rút gọn thủ tục về đất đai, đảm bảo các chính sách thu hồi đất khi thực hiện dự án trên địa bàn; đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng; có chính sách bình ổn, trợ giá đối với người dân sản xuất nông nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ, lao động nghỉ theo chế độ 178.

Cùng với đó, các cử tri phản ánh, kiến nghị việc nghiên cứu, hỗ trợ chế độ chính sách cho người cao tuổi, yếu thế, cô đơn; đổi mới việc lấy ý kiến cử tri, góp ý một số luật, chính sách có tính khoa học, mang tính chuyên đề, nhóm chuyên đề để nâng cao chất lượng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường...

Những vấn đề chưa được trả lời hoặc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri với người dân phía Tây tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực trong 9 tháng năm 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng vấn đề.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, đồng thời mong muốn cử tri, nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng hành, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để Quốc hội xem xét, có cơ chế, chính sách tháo gỡ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, với những nội dung còn chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau, cần tăng cường đối thoại, trực tiếp trao đổi với người dân để làm rõ vướng mắc, xây dựng lộ trình và kế hoạch giải quyết phù hợp, bảo đảm thấu tình, đạt lý, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại các xã Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện.

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#Quốc hội #Gia Lai #cử tri #kỳ họp #đại biểu #Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai #ông Nguyễn Hồng Diên

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