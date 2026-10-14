Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tướng Cảnh sát biển yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm trên biển Tây Nam

Nguyễn Minh

TPO - Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; quyết liệt ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Trong hai ngày 13 và 14/10, Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, tới kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

4.jpg
Kiểm tra công tác chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tàu Cảnh sát biển ở Vùng Cảnh sát biển 4.
3-1.jpg
Theo dõi, thông qua giáo án huấn luyện điều lệnh ở Vùng Cảnh sát biển 4.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng cùng đoàn công tác đã tập trung kiểm tra 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, trong đó chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá; công tác sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện chiến đấu, sổ sách đăng ký; nhận thức của bộ đội và việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Đoàn cũng kiểm tra kết quả khắc phục những khâu yếu, mặt yếu được chỉ ra qua các lần kiểm tra trước.

Trong năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các khâu đột phá. Chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị được nâng lên; 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội.

Nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự được duy trì nghiêm túc. Đơn vị theo dõi, chỉ đạo hơn 250 lượt tàu, xuồng hoạt động trên biển, với tổng hành trình hơn 70 nghìn hải lý an toàn.

5.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Lượng yêu cầu Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình tội phạm vi phạm trên vùng biển Tây Nam.

Trong công tác nghiệp vụ và pháp luật, đơn vị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 289 vụ với 294 tàu; phát mại hàng hóa tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước gần 40 tỷ đồng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Biểu dương kết quả Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được, Thiếu tướng Trần Văn Lượng yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu kết luận kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để những hạn chế được chỉ ra; tiếp tục duy trì nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình tội phạm vi phạm trên vùng biển Tây Nam, nhất là quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Thiếu tướng Trần Văn Lượng cũng yêu cầu Vùng Cảnh sát biển 4 chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

#Thiếu tướng Trần Văn Lượng #Cảnh sát biển Việt Nam #Vùng Cảnh sát biển 4 #nắm chắc tình hình tội phạm #vi phạm pháp luật #vùng biển Tây Nam #ngăn chặn tàu cá khai thác IUU

Cùng chuyên mục

Đại tướng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại ADMM, ADMM+

Đại tướng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại ADMM, ADMM+

TPO - Tại cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương, nhất là ADMM và ADMM+; đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe