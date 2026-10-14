Tướng Cảnh sát biển yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm trên biển Tây Nam

TPO - Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; quyết liệt ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Trong hai ngày 13 và 14/10, Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, tới kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Kiểm tra công tác chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tàu Cảnh sát biển ở Vùng Cảnh sát biển 4.

Theo dõi, thông qua giáo án huấn luyện điều lệnh ở Vùng Cảnh sát biển 4.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng cùng đoàn công tác đã tập trung kiểm tra 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, trong đó chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá; công tác sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện chiến đấu, sổ sách đăng ký; nhận thức của bộ đội và việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Đoàn cũng kiểm tra kết quả khắc phục những khâu yếu, mặt yếu được chỉ ra qua các lần kiểm tra trước.

Trong năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các khâu đột phá. Chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị được nâng lên; 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội.

Nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự được duy trì nghiêm túc. Đơn vị theo dõi, chỉ đạo hơn 250 lượt tàu, xuồng hoạt động trên biển, với tổng hành trình hơn 70 nghìn hải lý an toàn.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng yêu cầu Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình tội phạm vi phạm trên vùng biển Tây Nam.

Trong công tác nghiệp vụ và pháp luật, đơn vị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 289 vụ với 294 tàu; phát mại hàng hóa tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước gần 40 tỷ đồng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Biểu dương kết quả Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được, Thiếu tướng Trần Văn Lượng yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu kết luận kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để những hạn chế được chỉ ra; tiếp tục duy trì nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình tội phạm vi phạm trên vùng biển Tây Nam, nhất là quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Thiếu tướng Trần Văn Lượng cũng yêu cầu Vùng Cảnh sát biển 4 chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.