Đại tướng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại ADMM, ADMM+

TPO - Tại cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương, nhất là ADMM và ADMM+; đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Chiều 14/10, cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia diễn ra tại Hà Nội. Đồng chủ trì có Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

﻿ Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha tới dự cuộc gặp thường niên. Ảnh: Nguyễn Minh

Cuộc gặp diễn ra ngay sau cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước vào buổi sáng cùng ngày. Đánh giá cao kết quả diễn tập, Đại tướng Khamliang Outhakaysone cho rằng hoạt động này mang lại những kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tiễn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cũng coi chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên và cuộc diễn tập lần này là dấu mốc góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa ba nước, ba Quân đội.

Nhìn lại chặng đường hợp tác, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết cơ chế gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng được thiết lập từ năm 2012 và ngày càng phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và sự gắn bó giữa ba Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quân đội ba nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Theo đó, 3 trọng tâm mà các Bộ trưởng thống nhất tại cuộc gặp năm 2025 ở Lào đã được triển khai hiệu quả. Đó là duy trì gặp gỡ, tiếp xúc ở nhiều cấp; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về lịch sử và ý nghĩa của tình đoàn kết giữa ba nước.

Từ kết quả này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác thường niên, tăng cường trao đổi đoàn và giao lưu giữa lực lượng bảo vệ biên giới, các quân khu giáp biên cùng các quân, binh chủng.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quân đội ba nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia; đồng thời đề xuất đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về vai trò của quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia đối với mỗi nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone coi chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động lần này là dấu mốc góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa ba nước, ba Quân đội.

Phía Việt Nam đề nghị ba Quân đội tăng cường hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, pháp luật quân sự và quốc phòng, thể thao quân sự, chuyển đổi số, khắc phục hậu quả chiến tranh và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, đào tạo nhân lực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là các cơ chế của ASEAN, cũng nằm trong những nội dung được nêu tại cuộc gặp.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn ưu tiên củng cố quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia, trân trọng sự ủng hộ của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong lưu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Đại tướng Tea Seiha khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương, nhất là ADMM và ADMM+.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng hoan nghênh hai đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia dẫn đầu sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ba nước thời gian qua. Ông cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

﻿ Tại cuộc gặp, các bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu của ba nước, ba Quân đội.