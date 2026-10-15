[CẬP NHẬT] Tưởng nhớ, tri ân những người nằm xuống để đất nước đứng lên

Tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận.
Tại thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.
Tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai.
Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm: Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ đối sánh; đẩy mạnh, hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.
Tính đến ngày 13/10/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ, đạt 51,59% chỉ tiêu. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.
Đáng chú ý, trong số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TPHCM.
Hiện, có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong số các đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, có 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.
Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đưa 1.118 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.
Tại thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn được quy tập tại khu vực Mả Chìa.
Dự buổi lễ, có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiềm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành và thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương.
Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập các hài cốt tại khu vực Mả Chìa. Qua đó, 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống Pháp được tìm thấy, quy tập.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.
Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện một cách tiếp cận đáng chú ý: Tập trung nguồn lực, xác định mục tiêu rõ, gắn trách nhiệm từng cấp, từng ngành và đo kết quả bằng những cuộc trở về có thật.
Tính đến ngày 13/10/2026, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ theo số liệu công bố của cơ quan chức năng.
Điều quan trọng không chỉ là số lượng, mà là cách tổ chức phối hợp giữa quân đội, các cơ quan quản lý, đội ngũ khoa học, các nhân chứng và cộng đồng; giữa ký ức con người với hồ sơ lưu trữ và công nghệ hiện đại.
Ngày 17/7/2026, khi thăm các lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc ghi nhớ, tri ân phải được tiếp nối qua các thế hệ, đồng thời chỉ đạo mở rộng rà soát các địa điểm có thể còn hài cốt liệt sĩ, phát huy ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.
Hai thông điệp gặp nhau ở một điểm cốt lõi: Lòng biết ơn chỉ thực sự sâu sắc khi trở thành quyết tâm hành động, được thể hiện bằng việc cụ thể, bằng trách nhiệm đến cùng và bằng kết quả có thể kiểm chứng.
Trước đó, vào sáng 14/10, giữa những nhành hoa trắng và dòng người thành kính, 731 liệt sĩ chiến đấu và hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được truy điệu, đưa từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc trở về sau gần sáu thập niên không chỉ khép lại một hành trình tìm kiếm, mà còn mở ra một lời nhắc nhở sâu xa: Muốn đất nước vươn tới tương lai, các thế hệ hôm nay phải biết sống xứng đáng với những người đã chọn nằm lại cùng núi sông.