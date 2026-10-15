Phát động chuỗi khám tầm soát xóa 'Bớt' miễn phí trên cả nước

TPO - Ngày 14/10, chuỗi chương trình khám tầm soát Xóa “Bớt” Cho Em 2026 – 2027 được phát động. Đây là hoạt động mở đầu cho giai đoạn chủ động tìm kiếm, khám tầm soát và hỗ trợ điều trị người bệnh tại ba miền Bắc - Trung - Nam, trong đó, ưu tiên trẻ em, thanh thiếu niên và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Xóa “Bớt” Cho Em do tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Tâm, giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội, khởi xướng từ đầu năm 2024.

Các đại biểu tham gia lễ phát động chuỗi chương trình khám tầm soát xoá "bớt" cho em

Từ tháng 7/2025, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tham gia đồng hành cùng dự án thông qua việc phối hợp triển khai, hỗ trợ kết nối các địa phương và đưa thông tin chương trình đến cộng đồng.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, chương trình đã tiếp nhận 248 hồ sơ và hỗ trợ điều trị miễn phí cho 40 bệnh nhân.

Giai đoạn 2026 - 2027, Xóa “Bớt” Cho Em đặt mục tiêu tiếp nhận, hỗ trợ điều trị cho 300 bệnh nhân chàm, bớt có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ 100% chi phí điều trị, thuốc men và di chuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Đáng chú ý, thay vì chỉ tiếp nhận hồ sơ gửi về, chương trình sẽ tổ chức các đợt khám tầm soát tại địa phương ở cả 3 khu vực Bắc - Trung – Nam. Qua đó, bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng, tư vấn phương pháp và xây dựng lộ trình phù hợp. Mục tiêu không chỉ là làm mờ một vết bớt, mà còn giảm bớt rào cản để người bệnh, đặc biệt là trẻ em, tự tin hơn trong cuộc sống.

Chương trình dự kiến kết nối 30 bác sĩ da liễu và 6 cơ sở y tế tại ba miền, từng bước hình thành mạng lưới tiếp nhận, điều trị và theo dõi người bệnh gần nơi cư trú. Ban tổ chức cũng dự kiến huy động hơn 60 đơn vị tham gia, trong đó có các tổ chức Đoàn tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động khám tầm soát, các chương trình School Tour dự kiến được tổ chức tại các trường học nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích thăm khám sớm và phát hiện các trường hợp cần hỗ trợ.

Các đại biểu lan tỏa chương trình Xoá "Bớt" Cho Em

Vết bớt hay còn gọi vết chàm là những mảng hoặc đốm da có màu sắc khác biệt xuất hiện từ khi mới sinh hoặc ngay trong tháng đầu đời

Theo các chuyên gia y tế, nếu không được theo dõi và điều trị phù hợp, hai dạng bớt này có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Với bớt rượu vang, tổn thương có thể dày lên, gồ cao theo thời gian, gây biến đổi cấu trúc da và ảnh hưởng đến hình thái, chức năng của vùng cơ thể liên quan.

Đối với bớt Ota, đặc biệt khi tổn thương xuất hiện quanh mắt, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng về mắt, trong đó có tăng nhãn áp. Đây là tình trạng cần được phát hiện và can thiệp kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương thị lực.