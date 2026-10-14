Xúc động các cô gái Hoa hậu Việt Nam bên trẻ em Làng SOS Hải Phòng

TPO - Cựu chiến binh Hoàng Văn Cảnh nhận xét 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có lòng nhiệt huyết, yêu đất nước sau buổi trò chuyện, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. “Mong các cháu phát huy tinh thần ấy để người dân được hạnh phúc, chúng tôi còn sống ngày nào còn được yên tâm”, ông nói.