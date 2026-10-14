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Hoa hậu

Xúc động các cô gái Hoa hậu Việt Nam bên trẻ em Làng SOS Hải Phòng

Tú Oanh - Hồng Vĩnh

TPO - Tối 13/10, thí sinh Hoa hậu Việt Nam có buổi giao lưu văn nghệ với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Những tiết mục biểu diễn cùng khoảnh khắc sẻ chia, gần gũi đã mang đến không khí ấm áp, lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối yêu thương giữa các cô gái và các em nhỏ.

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Sau một ngày dài với nhiều hoạt động, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại hành trình tại Làng trẻ em SOS bằng buổi giao lưu văn nghệ cùng các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
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Hai đội Hoa phượng đỏ và Son sắc hát tặng các bạn nhỏ ca khúc Đi giữa trời rực rỡ. Thông qua ca khúc, các cô gái muốn truyền tải thông điệp rằng dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người vẫn có thể giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ và mạnh mẽ bước về phía trước. Các bạn nhỏ cũng gửi tặng nhóm "chị đẹp" nhiều bài hát ý nghĩa.
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Nhân dịp này, đại diện Làng trẻ em SOS Hải Phòng, bà Phạm Thị Vân, gửi lời cảm ơn đến các thí sinh và ê-kíp Hoa Hậu Việt Nam vì dành sự quan tâm đến những đứa trẻ yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt. Nữ giám đốc chia sẻ thấy bất ngờ vì thí sinh hòa nhập nhanh. Đối với bà, những hoạt động như nấu ăn, dạy tiếng Anh, chơi cờ vua... tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui và giúp các bạn nhỏ cảm nhận được tình yêu thương từ cộng đồng.
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Với Hoa hậu Việt Nam 2026, tinh thần cống hiến không chỉ thể hiện qua những dự án lớn hay các hoạt động thiện nguyện quy mô, mà còn bắt đầu từ hành động nhỏ bé, thiết thực trong đời sống thường ngày. Sự hiện diện, quan tâm và sẻ chia của các thí sinh góp phần lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, đồng thời khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn được bồi đắp từ trái tim biết yêu thương và tinh thần trách nhiệm với xã hội.
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Thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ vòng chung kết, các thí sinh có cơ hội đưa những giá trị tốt đẹp ra khỏi sân khấu cuộc thi, biến sự quan tâm thành hành động cụ thể. Đây cũng là dịp để các cô gái thể hiện quan niệm về cái đẹp gắn liền với lòng nhân ái, sự sẻ chia và khát vọng đóng góp cho xã hội.
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Khoảnh khắc đẹp giữa thí sinh Tạ Thị Hoa và em bé. Cô cho biết hoàn toàn bị chinh phục trước sự đáng yêu, hiểu chuyện và cả tài năng của các bé. "Hôm nay, tôi rất vui khi được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Tôi mong có dịp được quay trở lại để thăm các bé", người đẹp Thái Nguyên nói.
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Thí sinh Mai Thị Yến Nhi chia sẻ sau một ngày tại Làng trẻ em SOS, thấy thương và xúc động trước những ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo của các bạn nhỏ. “Điều tôi ấn tượng nhất là dù sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, các em giữ được tinh thần lạc quan, vui tươi và ấp ủ trong mình những ước mơ tươi sáng. Có em muốn trở thành cầu thủ bóng đá, có em muốn trở thành kiện tướng cờ vua, có bé nói, ‘Em đã hứa với mẹ là sau này sẽ làm cảnh sát’. Điều đó khiến tôi rất xúc động”, cô bày tỏ.
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Đối với các thí sinh, những trải nghiệm tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng còn là dịp để nhìn nhận giá trị của sự cho đi theo một cách gần gũi hơn. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi hoạt động chung đều góp phần giúp các cô gái hiểu rằng giá trị của hành động nằm ở sự chân thành và những điều tích cực được tạo ra.
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Khi trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội, các cô gái có cơ hội rèn luyện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng làm việc cùng những người xung quanh. Những trải nghiệm ấy trở thành hành trang ý nghĩa trên chặng đường phía trước, để dù ở bất kỳ vị trí nào, họ vẫn ý thức được vai trò của mình và tìm kiếm cách thức phù hợp để đóng góp cho cộng đồng.
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Trước đó, vào chiều cùng ngày, thí sinh cùng các bạn nhỏ tập hát để chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ. Sau khi thảo luận, hai bài hát được lựa chọn là If You're Happy and You Know ItĐếm sao.
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Ban đầu, các bạn nhỏ còn có chút rụt rè. Nhưng nhờ sự động viên từ thí sinh Hoa hậu Việt Nam, bầu không khí ngượng ngùng dần được thay thế bằng tiếng cười và lời ca.
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Khép lại một ngày tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ để lại những nụ cười và kỷ niệm đẹp mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến bằng những hành động giản dị, thiết thực, nơi lòng nhân ái trở thành cầu nối giữa con người với con người. "Đối với tôi, một ngày trải nghiệm cùng các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Qua đó, tôi hiểu hơn về hoàn cảnh sống cũng như những nỗ lực của các em trên hành trình vươn lên trong cuộc sống. Tôi cũng cảm nhận sâu sắc tình yêu thương mà các mẹ, các cô dành cho các em, luôn đồng hành, chăm sóc và chở che để các em có một tuổi thơ trọn vẹn. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, các em trưởng thành, trở thành những người tài giỏi, thành công và có thể tự tin theo đuổi ước mơ của mình", thí sinh Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) chia sẻ.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam #Làng trẻ em SOS Hải Phòng #vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #HHVN 2026 #dự án nhân ái

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