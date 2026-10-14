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Hoa hậu

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Á hậu Vân Nhi áp lực với vai diễn đầu tay

Duy Nam

TPO - Tối 13/10, Á hậu Vân Nhi cùng các thành viên đoàn làm phim “Chuyện tình Khau Vai” tham dự buổi ra mắt, giới thiệu tác phẩm tới khán giả trước khi phát hành tại các rạp trên toàn quốc. Vai diễn đầu tay đã đặt ra nhiều thử thách cho Vân Nhi.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu dang dở gắn với phiên chợ tình Khau Vai nổi tiếng, bộ phim xoay quanh mối tình giữa chàng Ba (Sỹ Hưng), người dân tộc Nùng, và nàng Út (Vân Nhi), con gái tộc trưởng người Giáy.

Tình yêu chân thành của đôi trai gái phải đối mặt với những rào cản từ luật tục, sự khác biệt về địa vị và trách nhiệm đối với cộng đồng. Để bảo vệ người mình yêu, họ đành chấp nhận chia xa, hẹn gặp lại nhau tại phiên chợ đầu năm ở Khau Vai vào ngày 27 tháng 3 âm lịch.

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Á hậu Vân Nhi tại buổi ra mắt phim.

Chia sẻ với Tiền Phong, Vân Nhi cho biết đây là vai diễn điện ảnh đầu tay nên cô có nhiều điều phải học hỏi.

“Chắc chắn tôi gặp không ít khó khăn, bởi đây là lần đầu tôi tiếp cận với vai trò diễn viên điện ảnh, lại được tham gia một bộ phim kể câu chuyện tình yêu gắn với văn hóa. Khó khăn lớn nhất là áp lực tâm lý, làm sao để thể hiện tốt nhất khi làm việc cùng những anh chị đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất”, Vân Nhi nói.

Vân Nhi nói cô nhớ nhất là cảnh quay trên núi đá ở Sơn Tây, cô đã bị ngất. “Trong cảnh quay cuối cùng ở Hà Giang, dù trời lạnh 4 độ C nhưng tôi chỉ được mặc một chiếc áo mỏng. Có lẽ do tôi không quen với thời tiết lạnh và mệt vì lịch trình quay dày đặc nên đã bị ngất. Lúc tỉnh dậy tôi được ê-kíp cho uống nước gừng, ăn kẹo”, Vân Nhi nhớ lại.

Vân Nhi cho rằng bộ phim mang đến cho khán giả những góc nhìn và cảm xúc mới về văn hóa, tình yêu. “Với nhân vật của mình, tôi cảm nhận cô ấy đã trải qua nhiều khó khăn trong tình yêu và gia đình, phải đưa ra những lựa chọn không dễ dàng. Tôi hy vọng khán giả đồng cảm và cùng đồng hành với nhân vật trong câu chuyện này”, cô chia sẻ.

Đạo diễn Phan Đình Thanh cho biết anh và ê-kíp gặp không ít khó khăn trong việc giữ được hồn cốt của tác phẩm kịch bản khi chuyển thể thành phim điện ảnh. “Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở những năm xa xưa, trong khi diện mạo nông thôn mới đã thay đổi trên khắp cả nước. Vì vậy, việc tái hiện không gian sống, phục trang, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc miền núi đòi hỏi sự đầu tư và tìm tòi kỹ lưỡng”, anh nói.

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Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương đến chúc mừng Á hậu Vân Nhi ra mắt phim.
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Á hậu Vân Nhi và các diễn viên, khách mời.

Nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ: “Với tôi, bộ phim giống như việc mình sinh thêm một người con. Người con ấy về cơ bản vẫn mang những nét quen thuộc, nhưng có dáng vẻ, thần thái, cá tính riêng và đến với công chúng bằng một con đường, ngôn ngữ nghệ thuật khác. Điều đó rất thú vị”.

Ông cho biết thêm: “Tất nhiên, thành công của bộ phim còn phụ thuộc vào năng lực đạo diễn, diễn viên và các thành phần trong đoàn làm phim. Tuy nhiên, tôi tin tác phẩm có một hằng số quan trọng, đó là câu chuyện tình yêu bất tử của nhân loại. Nhiều người ví đây là Romeo và Juliet của Việt Nam, và tôi cho rằng sự so sánh ấy có cơ sở”.

Chuyện tình Khau vai quy tụ nhiều gương mặt diễn viên thuộc các thế hệ như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Hà, Sỹ Hưng, Minh Hưng, Á hậu Vân Nhi và Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh….

Sau Chuyện tình Khau Vai, Vân Nhi mong muốn trong 2026 tiếp tục được thử sức ở lĩnh vực diễn xuất nếu có cơ hội. Cô cũng ấp ủ nhiều dự định trong năm mới bên cạnh việc tập trung hoàn thành nhiệm kỳ á hậu.

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