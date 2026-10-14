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Hoa hậu

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Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trở thành tiến sĩ

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền công tác tại đây với vai trò giảng dạy.

Ngày 14/10, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền xác nhận với Tiền Phong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đề tài luận án của cô có tên: “Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên đại học Việt Nam hiện nay”.

Nguyễn Thị Huyền cho biết sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, cô tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Từ năm 2012, Nguyễn Thị Huyền học cao học, trở thành nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và công tác tại đây với vai trò giảng dạy. Trên trang web chính thức của trường cũng đăng tải những thông tin về quá trình đào tạo và nghiên cứu của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, cùng với những bài báo khoa học, các bài tham luận hội thảo do cô làm tác giả hoặc đồng tác giả.

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Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cũng chia sẻ những câu chuyện phía sau quá trình hướng dẫn Nguyễn Thị Huyền thực hiện nghiên cứu tiến sĩ.

Từ góc nhìn của người trực tiếp đồng hành với Nguyễn Thị Huyền, bà cho biết đã thay đổi suy nghĩ ban đầu về một người từng được công chúng biết đến rộng rãi với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang cho biết bà từng biết Nguyễn Thị Huyền có một lần chưa thành công trên con đường làm tiến sĩ. Điều khiến PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang trân trọng hơn cả không chỉ là kết quả học tập của Nguyễn Thị Huyền, mà còn là việc người đẹp dám bắt đầu lại sau một lần chưa thành công.

"Ba năm qua, Huyền đã khiến tôi thay đổi những suy nghĩ ban đầu. Huyền nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm, khá chủ động và không dễ bỏ cuộc", PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang viết.

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang cho biết trong lễ bảo vệ, Nguyễn Thị Huyền nói học vị tiến sĩ không phải là đích đến cuối cùng, mà là sự khởi đầu của trách nhiệm lớn hơn với khoa học và với chính mình.

Nguyễn Thị Huyền từng là học sinh chuyên Văn tại trường Phổ thông trung học Thái Phiên, Hải Phòng. Năm 2004, cô thi đỗ vào Phân viện Báo chí và tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Năm 2005, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền để sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Đại học Middlesex, London. Cô chính thức tốt nghiệp vào năm 2009.

Trở về nước, cô đầu quân cho Ban Đối ngoại VTV4 với vai trò Biên tập viên. Hoa hậu Việt Nam 2004 làm việc cho Đài truyền hình trong khoảng thời gian từ năm 2009-2012.

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 trong gia đình công chức ở Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 năm 19 tuổi, vào top 15 Miss World cùng năm.

Về đời tư, cô từng kết hôn với bạn trai cũng là du học sinh, trong thời gian ở Anh, có một con gái. Cô ly hôn năm 2009, về nước học tập, làm việc. Những năm gần đây, Nguyễn Thị Huyền ít xuất hiện trước công chúng và kín tiếng về cuộc sống cá nhân.

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#Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền #Nguyễn Thị Huyền bảo vệ tiến sĩ #Nguyễn Thị Huyền #Hoa hậu Việt Nam

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