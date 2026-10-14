Thí sinh Hoa hậu Việt Nam vượt thử thách chèo kayak, trồng cây ở rừng ngập mặn Đồ Sơn

TPO - Chèo kayak dưới những tán cây, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Với nhiều cô gái, đây là lần đầu được tận mắt khám phá rừng ven biển.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh - nữ sinh Đại học RMIT - cùng nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp vào bếp chuẩn bị món ăn, dọn dẹp phòng ở tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng.
TPO - Tối 13/10, thí sinh Hoa hậu Việt Nam có buổi giao lưu văn nghệ với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Những tiết mục biểu diễn cùng khoảnh khắc sẻ chia, gần gũi đã mang đến không khí ấm áp, lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối yêu thương giữa các cô gái và các em nhỏ.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền công tác tại đây với vai trò giảng dạy.
TPO - Tối 13/10, Á hậu Vân Nhi cùng các thành viên đoàn làm phim “Chuyện tình Khau Vai” tham dự buổi ra mắt, giới thiệu tác phẩm tới khán giả trước khi phát hành tại các rạp trên toàn quốc. Vai diễn đầu tay đã đặt ra nhiều thử thách cho Vân Nhi.
TPO - Cựu chiến binh Hoàng Văn Cảnh nhận xét 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có lòng nhiệt huyết, yêu đất nước sau buổi trò chuyện, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. “Mong các cháu phát huy tinh thần ấy để người dân được hạnh phúc, chúng tôi còn sống ngày nào còn được yên tâm”, ông nói.
TPO - “Hai tháng vừa qua là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thanh xuân của em. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em được phát triển, mỗi ngày thêm tự tin và bản lĩnh”, thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh chia sẻ khi dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Là thí sinh Hải Phòng, Hoàng Thị Hà Phương xúc động, tự hào khi cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dâng hương tại Bến tàu không số K15. Lắng nghe những người lính kể chuyện chiến trường, cô càng trân trọng sự hy sinh của thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình.
TPO - Sáng 13/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 đến thăm Bến tàu không số K15 tại Hải Phòng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và lắng nghe những câu chuyện lịch sử từ các cựu chiến binh.
TPO - Top 25 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đến từ nhiều tỉnh, thành với nền tảng nhan sắc, học vấn ấn tượng làm nên sự đa dạng cho "Miền Hương Sắc" của cuộc thi năm nay.
TPO - Ngoài trải nghiệm "làm mẹ", thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng như chơi cờ vua, vẽ tranh, chơi piano... Các cô gái còn dạy tiếng Anh, giao lưu và vui chơi cùng các em nhỏ, mang đến những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp.
TPO - Sau đêm chung khảo tại Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trong nhóm xu hướng tìm kiếm trên Google. Top 25 cô gái tiếp tục hành trình trưởng thành dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ và Cống hiến, sẵn sàng kế thừa danh hiệu từ đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh.
TPO - Một nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam có cơ hội trải nghiệm vai trò "làm mẹ" của những em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để các thí sinh sẻ chia tình yêu thương và sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Cống hiến là một trong bốn trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bên cạnh Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ.
TPO - Dâng hương tại Bến tàu không số K15, gặp những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm những câu chuyện để hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm của tuổi trẻ.
TPO - Trải nghiệm tại xưởng gốm Chu Đậu giúp thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm kỷ niệm lưu giữ hành trình bên nhau. Chu Đậu là dòng gốm cổ lừng danh từ thế kỷ XIV-XVII, bị thất truyền và được phục dựng lại thành một làng nghề truyền thống.
TPO - Bùi Minh Phương, Trần Xuân Khánh Linh là hai cô gái có trình độ ngoại ngữ ấn tượng lọt vào Top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trần Xuân Khánh Linh thể hiện khả năng nói nhiều ngoại ngữ, trong khi đó Bùi Minh Phương sở hữu IELTS 8.0 và thành tích học tập ấn tượng.
TPO - Tính đến trưa 13/10, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhận được hơn 1.000 câu hỏi ứng xử cho đêm chung kết do khán giả từ mọi miền Tổ quốc gửi về. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của công chúng dành cho cuộc thi.