Hai tàu chìm liên tiếp, eo biển Hormuz lại nóng rực

TPO - Một tàu container và một tàu chở hàng chìm gần eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua, sau khi bị bắn trúng trong 2 vụ riêng biệt.

Khói bốc lên từ tàu chở hàng Cape Dao sau vụ tấn công ngày 23/9

Số vụ tấn công xung quanh tuyến đường thủy này tăng mạnh trong 10 ngày qua. Iran cho biết nước này đang tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng của Iran và thắt chặt trừng phạt.

Theo các nguồn tin an ninh hàng hải, tàu container GFS Pride mang cờ Singapore bị chìm khi đang di chuyển qua eo biển.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 14/10, Cơ quan Hàng hải và cảng Singapore (MPA) cho biết: “Tàu GFS Pride bị hư hại và xảy ra hỏa hoạn trên tàu, sau đó đã bị chìm. Toàn bộ 21 thuyền viên đã được sơ tán an toàn. Chưa có trường hợp thương tích nào được ghi nhận”. Cơ quan này cho biết thêm rằng con tàu đã đi qua eo biển hôm 13/10.

Trong vụ khác, tàu Cape Dao mang cờ Antigua và Barbuda cũng bị chìm gần eo biển. Theo dữ liệu do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công bố ngày 14/10, con tàu gặp nạn sau khi bị tấn công bằng vật thể bay.

Các nguồn tin hàng hải cho biết, vụ tấn công khiến 1 thuyền viên thiệt mạng, trong khi những người còn lại được sơ tán.

Công ty Peonies Shipmanagement FZE có trụ sở tại UAE - đơn vị quản lý tàu, chưa đưa ra bình luận.

Theo phân tích dữ liệu về các vụ tai nạn hàng hải của IMO, GFS Pride và Cape Dao là tàu thứ 2 và thứ 3 bị chìm kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran nổ ra ngày 28/2.

Cơ quan Hàng hải và cảng Singapore bày tỏ vô cùng quan ngại trước các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào hoạt động vận tải biển thương mại tại eo biển Hormuz.

“Những cuộc tấn công như vậy là hành động vô cớ, không thể biện minh và vi phạm luật pháp quốc tế”, cơ quan này nhấn mạnh.

Sự gia tăng đột biến các mối đe dọa nhằm vào hoạt động vận tải biển thương mại trong và xung quanh eo biển Hormuz làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh tại khu vực này.

Hai quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran đang triển khai nhiều chiến thuật mới nhằm vào các tàu đi qua eo biển, nhằm duy trì giá dầu ở mức cao và tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Mặc dù Iran và Mỹ tập trung vào các tàu chở dầu, nhưng tàu chở hàng và tàu container cũng đã trở thành mục tiêu.

Hồi tháng 3, tàu container Safeen Prestige mang cờ Malta bị bắn trúng bằng và chìm ở phía bắc eo biển Hormuz.

Tháng 4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tấn công và thu giữ tàu container MSC Francesca.